為川習會鋪路？阿里百度被美國列為「軍方企業」又撤回

美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的中國涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文件是將電子商務龍頭阿里巴巴多家指標性陸企納入。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。（中新社）

美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的中國涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文件是將電子商務龍頭阿里巴巴 、搜尋引擎巨擘百度 及電動車大廠比亞迪等多家指標性陸企納入。

美國國防部 之後表示，該文件公開查閱後收到一封要求撤回的機構來信，也沒有進一步交代撤回的詳情。彭博則引述國防部的回應稱，目前沒有任何可宣布。

原本被列入名單的除了阿里之外、還有比亞迪、百度及速騰聚創科技、TP-Link。另外，也把12家公司從名單移除，包括長江存儲及中海油等。

在名單公布之時，阿里回應指出，把阿里列入第1260H條清單的提議毫無依據，公司並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，將採取一切可行的法律行動。

該名單為美國國防部的「1260H名單」，名單本身未對中國企業正式實施制裁，但根據一項新法律，未來數年美國國防部將不再與名單上的公司簽訂合約或進行採購。

目前名單已包括多家中國大型企業，例如騰訊及寧德時代。

路透13日引述兩名消息人士透露，美國指控部分陸企協助中國軍方，因此最快將於13日將阿里巴巴等一系列公司列入美方的「中國涉軍企業」名單，該名單為美國國防部的1260H清單。

路透報導，這份名單並不代表正式對這些中國公司實施制裁，但會向美國政府機構的供應商傳達美國軍方對這些公司的「看法」。

早先於2025年11月，外媒報導，阿里巴巴、百度等中企傳出可能會遭列入1260H清單的消息，阿里巴巴當時回應，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據，阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。

該公司進一步指出，阿里巴巴的業務與美國軍事採購無關，即使列入第1260H條清單，也不會影響在美國乃至全球正常展開業務。