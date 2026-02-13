賴清德：中國如奪取台灣 日菲等國將成下個目標

我的頻道

記者周佑政、編譯周辰陽／綜合報導
中華民國總統賴清德接受法新社專訪表示，若北京奪取台灣這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國的下一個目標。(圖／台總統府提供)
中華民國總統賴清德接受法新社專訪表示，若北京奪取台灣這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國的下一個目標。(圖／台總統府提供)

中華民國總統賴清德接受法新社專訪時警告，若中國奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自身防衛能力。

賴清德並談及台灣「矽盾」。他說，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位；政府也支持半導體企業赴日本、美國或歐洲投資。

這是賴清德2024年5月就任以來，首度接受國際通訊社專訪。他說：「如果台灣被中國吞併，中國的擴張野心不會就此停止。接下來面臨威脅的國家將是日本、菲律賓，以及印太地區其他國家，其影響最終也會波及美洲與歐洲。」

賴清德指出，在這個變動中的世界，各國屬於一個全球共同體，任何一個國家的情勢，都將不可避免地影響另一個國家。

川普總統預定4月訪中國，有關近期華府對台軍售，中方已提出警告。賴清德對此表示，美國將會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼，台灣也歡迎任何有助於維持現狀的對話。他說：「我們相信川普總統正在進行一項艱難的和平建構工作，這項工作在短期內包含維護美國利益，以及遏止中國的擴張主義。」

賴清德表示，美國沒有必要在與中國的任何討論中，將台灣當作談判籌碼。他指出：「在美中貿易競爭脈絡下，中國從美國尋求的遠比美國從中國尋求的更多。」

賴清德提及台灣維持在全球半導體供應鏈中的戰略地位。他說，台灣半導體產業必須保有「研發中心、最先進的製程以及最大的產能規模」，半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

他重申，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，南韓擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。基於這個原因，台灣政府支持半導體產業在日本、美國與歐洲投資。

對於賴清德受訪言論，中國外交部發言人林劍表示，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，阻擋不了中國終將統一的大勢，並稱賴清德「倚外謀獨」、「以武拒統」是蚍蜉撼樹，注定失敗。

