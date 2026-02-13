我的頻道

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

川習會預定4月登場 美中貿易休戰可能再延長1年

編譯周辰陽／綜合報導
川普總統(左)和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。(美聯社)

香港南華早報12日獨家報導，多名知情人士表示，川普總統與中國國家主席習近平預計4月第一周在北京會晤；估計將對原定於今年11月到期的貿易戰休兵期，最多再延長一年，預料中國也將對美國黃豆做更多採購承諾。

雙方尚未敲定川普抵達日期，多名消息人士透露，原先考慮的川普抵達日期為3月31日，並在4月第一周與習近平會晤，整趟訪問行程約為三天；不過，中方仍需考量4月5日清明節行程，因此具體時程仍在討論中。

為了營造川習會良好氛圍，路透引述匿名知情人士報導，川普政府已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業、禁向美國資料中心出售中國設備、暫停中國網通大廠TP-Link製造的路由器在美銷售，以及中國聯通和中國移動的美國網路事業部門的銷售禁令，同時也包括一項禁止中國電動卡車和巴士在美銷售的措施。

在共和黨對11月美國期中選舉選情憂慮升高之際，川普正力求交出具體成果。他上周與習近平通話近兩小時後表示，北京正考慮增加採購美國大豆。知情人士指出，將原本的貿易戰休兵期延長，被官員視為可行作法，有助讓這次川普訪中行程聚焦短期經濟成果，包括促成中國作出新的採購承諾。

知情人士表示，美方目前尚未邀請任何美國企業執行長隨行，因為秉持「美國優先」的川普政府，不願讓外界認為鼓勵美企赴中投資。

不過，川普自認是大師級談判高手，一名消息人士指出，未來可能宣布汽車與能源相關協議，而近期敲定的TikTok交易，正被視為其他產業協議的潛在範本。

川普上周在與習近平通話後表示，他「非常期待」訪問中國。但有知情人士指出，北京警告近期美國對台軍售可能危及雙邊關係的進展。

