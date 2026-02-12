台海若戰 全球經損逾10兆美元 彭博：衝突數月 台灣經濟重創40%

考量作戰強度、台灣缺乏戰略縱深，以及彈藥庫存有限（特別是美方），彭博認為台海衝突幾個月就會結束。（路透）

彭博經濟學家12日發布報告，列出台海局勢五種情境，其中最極端的是美中因此爆發衝突，全球第一年將付出經濟損失 10.6 兆美元的代價，影響超過新冠肺炎疫情 及 2007 至 2009 年的全球金融危機。

彭博經濟學家形容美中因台海開戰，對全球的衝擊將是「毀滅性的」（seismic）。台灣經濟損失40%不說，中國國內生產毛額（GDP）第一年將衰退 11%，美國也會萎縮 6.6%。鄰近的南韓和日本 則分別衰退23%和14.7%。

彭博經濟學家舉例，2020 年全球從疫情封鎖中重啟時，半導體短缺的情況已凸顯了晶片對全球經濟的重要性。一旦台海發生危機，所造成的衝擊將遠超於此。

彭博經濟學家指出，美國1979年和台北斷交以來，有四大支柱支撐了搖搖欲墜的現狀：美國的軍力優勢及對防衛台灣的模糊承諾、北京對於統一的戰略耐心、台北在自我認同和兩岸關係間的平衡，以及日益加深的兩岸經貿與文化聯繫。

如今，這些支柱都在崩塌。美國對中國已不再保有決定性的軍力優勢；北京對達成統一漸失耐性也更有能力強行解決問題。而台灣的民主制度，如今也形塑出愈發鮮明的自我認同。

從習近平的角度來看，台灣和中國漸行漸遠。傳統親獨的民進黨 連番贏得大選，加上民調顯示多數居民認同自己是台灣人而非中國人，都強化了這種觀點。現由賴清德總統領導的民進黨，雖未正式推動獨立，但對北京仍深具戒心，並致力於維持台灣現狀。但民進黨缺乏民意支持來大幅增加國防開支或推動強化台海嚇阻能力所需的改革。

自賴總統就職以來，彭博的「台灣安全指標」（透過中國軍事活動和官方言辭衡量地緣政治衝突）與前兩年相比顯著上升，不過仍低於 2022 年 8 月美國眾議院議長裴洛西訪台時的高峰。中國軍機頻繁進入台灣防空識別區（ADIZ），是局勢緊繃程度一個顯而易見且令人不安的指標。

彭博經濟學家認為，衝突風險朝著只增不減的走勢。隨著中國實力增強，而台灣看來漸行漸遠，北京的耐心正逐漸耗盡。隨著兩岸軍隊在更近的距離內運作，因誤判而點燃更大戰火的危險也隨之增加。

可能衝突的導火線很多，但有一個勢必會爆：若北京認為台灣即將宣告獨立，或採取其他確保台灣和中國永久分裂的措施，中國領導層將不計風險發動全面攻台。

彭博專家舉出以下侵台可能的模式：

出兵前看不出預警

儘管北景需要動員大量部隊以組建入侵船隊，但其可能隱匿動員過程，或在假借名義進行。中共頻繁在台灣附近軍事部署、於打擊範圍內部署數千枚飛彈，加上決策過程不透明，都進一步模糊防衛雷達的預警能力。

首波攻勢可能針對台灣及周邊美軍

中國可能會對台灣，甚至對鄰近的美軍與基地發動大規模打擊，以阻止華府參戰。此舉將削弱美軍實力，但也可能引發反效果，將美國及其盟友（如提供美軍基地的日本）捲入戰火。

半導體產業首當其衝

台灣地狹人稠，許多軍事目標鄰近經濟樞紐。即使精準打擊，對台灣半導體晶圓廠的波及恐怕也在所難免。

封鎖將使貿易停擺

北京可能會封鎖台灣以防止人員撤離或援軍抵達。這將使台灣出口停滯、掐斷關鍵物資供應，並導致台海航運癱瘓。

美國介入與否將決定戰事長短

美國的介入並非必然，但若發生，則可能拉長戰事、導致衝突擴大。若無美國支持，台灣抵抗可能很快就會被壓制；若有美軍支援，台灣則能抵抗更久，將北京期望的「首戰即決戰」演變成一場持久戰。

由於變數極多，難以準確預測衝突會持續多久。考量作戰強度、台灣缺乏戰略縱深，以及彈藥庫存有限（特別是美方），彭博認為戰爭數月結束是合理的推測。

但入侵並非北京唯一的選項。中國可能選擇採取海空封鎖，旨在脅迫台灣屈服，同時規避戰爭的高昂成本與風險。彭博認為全面封鎖的可能性較低。因為這無法保證中國能取得對台灣的控制權，且極易演變為軍事衝突。

彭博認為，北京最有可能利用「灰色地帶」與「法律戰」手段對台施壓。這可能包括擴大對台灣周邊海空域及其通行物資的控制權。