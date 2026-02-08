台海衝突新保單 WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻中國

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國海軍維吉尼亞核動力潛艦2025年2月駐泊西澳斯特靈基地。（路透）
美國海軍維吉尼亞核動力潛艦2025年2月駐泊西澳斯特靈基地。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘預計2027年抵達，目標是強化對中國的嚇阻，並為美中可能因台灣爆發衝突預作部署，讓北京相信對台動武代價過高。

對美國來說，位於西澳外島的斯特靈基地可在美中衝突時提供關鍵優勢。相較關島可能在戰事初期遭飛彈攻擊、導致基地運作受限，西澳可作為更接近南海與台灣等熱點的潛艦維修備援據點。目前相關維修多在關島、夏威夷珍珠港或美國本土進行，而美國造船能量也面臨吃緊。

澳洲也正投入56億美元，用於提升斯特靈基地訓練中心、宿舍與潛艦碼頭，還有改善放射性廢棄物處理設施與供電等。在附近的本土地區，澳洲也已撥款84億美元，在韓德森（Henderson）郊區規畫建造一座維修與造船園區，預計設置大型、最高等級維護作業所需的乾塢。

不過由於澳洲不允許外國在其領土設置基地，官員對外稱美軍這項部署為「輪調」。澳洲官員預估，約1200名人員將從美國與英國調往當地；英國也計畫在斯特靈基地運作一艘潛艦。

這些部署計畫對澳洲而言是一大考驗，因為澳洲缺乏自行運作核動力潛艦的經驗；分析人士也指出，乾塢能否在需求出現前如期啟用仍是變數。計畫另有財務與社會面阻力，韓德森郊區施工預料還需投入90億美元，地方人士也關切放射性廢棄物與軍事人員增加推升房市壓力，並擔心美國潛艦靠近可能讓當地更像攻擊目標。

這波部署屬於美英澳AUKUS防務協議的一環；依協議，澳洲預計2030年代初起，向美國採購維吉尼亞級核動力潛艦，現役仍以柴電潛艦為主，但美國造艦進度遲緩，使外界質疑能否如期出售。

支持者則認為，美國潛艦可協助高度仰賴海運的澳洲在北方重要咽喉要道巡弋；若發生衝突，斯特靈基地也可成為美軍封鎖關鍵航道、掐斷中國貿易的樞紐。

前美國官員、現任雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Mike Green）說：「在戰略與作戰層面，這是想都不用想的安排。」他並指出，儘管中國仍能以飛彈打到斯特靈基地，但距離更遠、攻擊難度更高的條件下，「那座堡壘可能至關重要」。

