美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

金融時報報導，美國正為台灣準備包含愛國者飛彈的龐大軍售案，圖為部署在台灣北部的愛國者飛彈。(本報資料照片)

英國金融時報(FT)報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售 案，金額上看200億美元，包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私下警告，此舉可能危及美國總統川普 4月對中國的國是訪問。

據報導，8位知情人士提到，川普政府去年12月公布規模創紀錄的111億美元對台軍售案之後，正接著為台灣規畫新一筆包含四個系統的軍售案。

謝鋒 警告川普政府

中國已對此提出嚴重關切。三位人士透露，中方告知美方，美國幾項對台軍售可能導致川普4月訪中生變。多位知情人士指出，北京駐美大使謝鋒已就對台軍售問題向川普政府提出警告。北京駐美大使館未回應金融時報的置評請求。

中國國家主席習近平上周與川普通話時，甫強調美方務必慎重處理對台軍售問題。美國智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩(Ryan Hass)指出，中方歷來會在兩國元首會晤前夕，試圖勸退美國採取對台軍售等若干北京反對的行動，「這並非新鮮事，但這次警告的直白程度與公開性值得注意」。

美官員：中虛張聲勢

這項新軍售案曝光之際，華府對台北內部政治角力的挫折感正持續升高，因相關紛爭延宕台灣的國防預算批准，該預算原本將用於向美國採購武器。

兩位熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位前，先行公布下一波軍售案，以反制台灣在野陣營提出的論點。金融時報的報導稱，在野的國民黨與民眾黨表示他們支持增加國防支出，但指控執政的賴清德總統缺乏透明度並大開空白支票。

NASAMS是美國先進地對空飛彈系統，英國金融時報報導，美國彙整中的最新對台軍售案將包含該系統。(圖／取自挪威康士伯防衛與航太公司官網)

多位知情人士指出，新軍售案金額可能高達200億美元，但也有人提醒，最終數字仍未確定，可能將更貼近去年12月宣布的軍售案。另有兩位人士透露，若干美國官員認為中國是在虛張聲勢，不會真的取消川普訪中。

新軍售含地對空飛彈

川普政府去年12月17日通知國會總額111億美元的對台軍售，含Ｍ109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等八案。新軍售案除包含攔截飛彈的愛國者系統，美方將允許台灣購買更多先進地對空飛彈系統(NASAMA)及另外兩套武器系統。

多位知情人士說，川普政府原本計畫在2月將新的對台軍售案通知國會，但部分專家認為，川普可能將等到訪中返美後，才會做上述通知。一位白宮官員說，「美國40多年來的政策，始終是維持台灣對中國的防禦能力。可信的嚇阻力已確保多年來的和平與穩定，未來也將如此。我們不評論尚未定案的軍售細節」。