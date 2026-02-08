我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

編譯周辰陽、茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金融時報報導，美國正為台灣準備包含愛國者飛彈的龐大軍售案，圖為部署在台灣北部的愛國者飛彈。(本報資料照片)
金融時報報導，美國正為台灣準備包含愛國者飛彈的龐大軍售案，圖為部署在台灣北部的愛國者飛彈。(本報資料照片)

英國金融時報(FT)報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看200億美元，包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私下警告，此舉可能危及美國總統川普4月對中國的國是訪問。

據報導，8位知情人士提到，川普政府去年12月公布規模創紀錄的111億美元對台軍售案之後，正接著為台灣規畫新一筆包含四個系統的軍售案。

謝鋒警告川普政府

中國已對此提出嚴重關切。三位人士透露，中方告知美方，美國幾項對台軍售可能導致川普4月訪中生變。多位知情人士指出，北京駐美大使謝鋒已就對台軍售問題向川普政府提出警告。北京駐美大使館未回應金融時報的置評請求。

中國國家主席習近平上周與川普通話時，甫強調美方務必慎重處理對台軍售問題。美國智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩(Ryan Hass)指出，中方歷來會在兩國元首會晤前夕，試圖勸退美國採取對台軍售等若干北京反對的行動，「這並非新鮮事，但這次警告的直白程度與公開性值得注意」。

美官員：中虛張聲勢

這項新軍售案曝光之際，華府對台北內部政治角力的挫折感正持續升高，因相關紛爭延宕台灣的國防預算批准，該預算原本將用於向美國採購武器。

兩位熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位前，先行公布下一波軍售案，以反制台灣在野陣營提出的論點。金融時報的報導稱，在野的國民黨與民眾黨表示他們支持增加國防支出，但指控執政的賴清德總統缺乏透明度並大開空白支票。

NASAMS是美國先進地對空飛彈系統，英國金融時報報導，美國彙整中的最新對台軍售...
NASAMS是美國先進地對空飛彈系統，英國金融時報報導，美國彙整中的最新對台軍售案將包含該系統。(圖／取自挪威康士伯防衛與航太公司官網)

多位知情人士指出，新軍售案金額可能高達200億美元，但也有人提醒，最終數字仍未確定，可能將更貼近去年12月宣布的軍售案。另有兩位人士透露，若干美國官員認為中國是在虛張聲勢，不會真的取消川普訪中。

新軍售含地對空飛彈

川普政府去年12月17日通知國會總額111億美元的對台軍售，含Ｍ109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等八案。新軍售案除包含攔截飛彈的愛國者系統，美方將允許台灣購買更多先進地對空飛彈系統(NASAMA)及另外兩套武器系統。

多位知情人士說，川普政府原本計畫在2月將新的對台軍售案通知國會，但部分專家認為，川普可能將等到訪中返美後，才會做上述通知。一位白宮官員說，「美國40多年來的政策，始終是維持台灣對中國的防禦能力。可信的嚇阻力已確保多年來的和平與穩定，未來也將如此。我們不評論尚未定案的軍售細節」。

軍售 川普 謝鋒

上一則

川普調整美軍售順位 優先賣給國防經費較高、戰略重要國家

下一則

淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕
川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能