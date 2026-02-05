美鬆綁Nvidia對中出口H200晶片卡關 路透：或拖到川普4月訪中前

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。（路透）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。（路透）

路透5日引述知情人士獨家報導，川普政府有意允許中國字節跳動購買Nvidia輝達(另稱英偉達)的H200晶片，但輝達尚未同意美方對其使用所提出的相關條件。

據這名人士說法，美國約在兩周前表示將批准相關許可，但輝達尚未接受美國政府目前草擬、旨在確保中國軍方無法取得晶片的「認識你的客戶」（Know-Your-Customer，KYC）要求，以及其他附帶條件。另據該名人士及另外兩名知情人士指出，整體而言，輝達正與美國就向中國企業出貨H200晶片的許可條件進行談判。

輝達表示，公司在美國政府與潛在客戶之間扮演中介角色，而相關客戶須遵守美國的限制。輝達發言人在聲明中表示：「我們無法自行接受或拒絕許可條件。雖然KYC很重要，但KYC並不是問題。若美國產業要能進行任何銷售，條件必須在商業上可行，否則市場將持續轉向外國替代方案。」路透暫時無法聯繫上字節跳動置評，美國商務部亦未立即回應。

路透指出，輝達及其中國客戶再度被捲入美中科技戰的交火之中。中國雖已初步批准字節跳動、騰訊與阿里巴巴等三家大型科技公司，以及AI新創Deepseek進口H200晶片，但相關監管條件仍在敲定中。這也成為中國能否取得川普總統於12月初首度承諾供應、並須向美國政府支付25%分成的晶片出貨的最新變數；同樣安排亦適用於超微（AMD）與英特爾（Intel）等公司提供的類似晶片。

美國商務部1月15日發布規定，正式放寬H200晶片的出口許可政策，但同時附帶條件。舉例而言，申請者須證明並提供資料，以支持其客戶將採取「嚴格」的KYC程序進行篩查，並防止未經授權的遠端存取；此外，還須提供與伊朗、古巴、委內瑞拉及其他受關切國家相關公司連結的遠端使用者名單。相關晶片在運往中國前，亦須由美國第三方實驗室進行測試以確保符合規格，外界認為此一要求被視為美方收取25%分成的一種方式。

一名前商務部官員表示，商務部通常會將待核准的許可及其擬議條件送交其他機構傳閱；一旦各方同意，相關條件便可能送交許可申請者，而在本案中即為輝達，實質上詢問該公司是否能接受。申請者可提出修改建議，再送回相關機構取得同意。涉及的部門包括國務院、國防部與能源部。

一名消息來源指出，至少部分晶片很可能會在川普計畫於4月與中國國家主席習近平會面之前運往中國。

