美阻北京「武器化」稀土 設定關鍵礦物價格底線

編譯中心／綜合報導
美國正式啟動關鍵礦產多元化布局，阻止中國將稀土「武器化」。涵蓋55個合作夥伴的多邊會議4日登場，雖然台灣未列席，但國務院指出，台美已在近期的「經濟繁榮夥伴對話」中就關鍵礦產合作進行戰略協調。

中央社報導，美國召集的「關鍵礦產部長級會議」當天在國務院舉行，美方於會中提出強化相關「鍛造倡議」(Forge Initiative)，並為關鍵礦物設立價格底線。國務卿魯比歐(Marco Rubio)會後向媒體表示，美方目前有55個合作夥伴，其中多數國家已簽署加入。

業界對設立價格底線的討論已持續多時，主要在防止中國透過傾銷壓低價格、削弱西方企業利潤。美國及其貿易夥伴近月來也持續就相關議題交換意見。彭博(Bloomberg)報導，當天多國公開表態並討論價格底線，顯示相關機制已接近形成具體方案。

中國長期主導關鍵礦物供應鏈，不過魯比歐並未點名中國，只表示關鍵礦物高度集中於單一國家之手，在最糟情況下可能被作為地緣政治槓桿工具，也容易因疫情或政治動盪等因素而中斷供應。

根據國際能源總署(IEA)數據，中國精煉全球約47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨與稀土，這些材料用於國防科技、半導體、再生能源設備與電池等關鍵產業。

魯比歐並特別感謝韓國先前在打造安全、具韌性且多元化的關鍵礦產供應鏈上所發揮的關鍵角色。至於台灣的參與，美國國務院4日對中央社表示，台灣在數位經濟與先進製造領域具全球領導地位，為美國及多個經濟體的繁榮做出重要貢獻。

國務院指出，雙方在近期舉行的第6屆台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)中，樂見深化經濟合作，並就供應鏈安全的戰略協調交流，包括關鍵礦產領域的合作。

台北經濟部長龔明鑫3日也進一步說明台美在稀土等關鍵礦產合作上的細節。他表示，美方除積極布局採礦與提煉技術外，也願協助台灣掌握礦源，並共同在第三地布局生產，以分散風險、確保供應穩定。

「關鍵礦產部長級會議」舉行的同時，美國、歐洲聯盟(EU)及日本宣布建立關鍵礦產夥伴關係，目的同樣在於強化關鍵礦產領域的韌性，進而鞏固經濟與國家安全。

