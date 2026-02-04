FT：川普政府百般刁難 NVIDIA的H200晶片仍銷不到中國

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
FT報導，由於華府和北京當局都不急於放行，供應商已暫緩增產 H200 關鍵零組件。(路透)
英國金融時報引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200 AI 晶片銷往中國已近兩個月，但因美國政府對中國客戶發出許可前嚴格實施國安審查，至今仍然卡關。

此外，在確定能否取得許可或相關附加條件明朗之前，中國客戶目前並未向輝達下訂 H200 晶片。

輝達原已指示供應鏈增加 H200 晶片的產量，看好中國客戶的需求將「非常強勁」。

然而，落實協議的進展目前陷入停滯。由於華府和北京當局都不急於放行，有供應商已暫緩增產 H200 關鍵零組件。

有一位知情人士向金融時報透露，美國商務部已完成相關分析。但幾位了解跨部會討論的人士指出，國務院正實施更嚴格的管制措施，要讓中國更難將 H200 晶片用於不利美國國安的用途。

有一位人士指出，國務院的立場讓輝達備感挫折，「國務院正百般刁難」。

除了這些初步限制外，知情人士表示，還有許多因素必須考量，包括中國企業能否向輝達保證，其晶片不會被用來幫助中國軍方。

外交關係協會（CFR）中國和新興技術資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）說：「對於中國企業是否且如何利用這些晶片來支援中國的國防和情報機構，國務院具備深厚的專業知識。」

