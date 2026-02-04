外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

習近平接連清洗軍方高層，外界產生各種解讀，美方情報專家認為習近平有強烈的不安全感。（新華社）

外交事務(Foreign Affairs)期刊2日分析，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠 遭到拔除，對許多觀察家來說，遲遲未能獲得答案的未解之謎就是，為何中國國家主席習近平 選擇此時對張又俠出手？

習近平與張又俠相識數十年，兩人的父親在慘烈的中國內戰期間曾是戰友，張又俠一直被視為解放軍指揮階層裡與習近平關係最密切的盟友。2022年不少高級將領遭到清洗，但習近平允許已經超過退休 年齡的張又俠留任，還提拔到最高軍職。張又俠中箭落馬說明了習近平對解放軍有多不信任。

習體制下 沒有人是安全的

文中寫道，張又俠為何丟官的細節可能隨著時間而曝光，但眼前可以確定的是，以公開手段把張又俠踢出權力核心，彰顯了習近平政治風格特點就是，沒有人是安全的，即使有深厚私誼的人也不例外。

外交事務分析，習近平其實可以讓張又俠明年順利退休，因此拔官時機更值得玩味，畢竟75歲的張又俠早已超過68歲的非正式退休年紀，距離每五年產生一批新官員的中共全國代表大會也只剩一年半。

中共中央軍委副主席張又俠(中)被查落馬，震撼各界。圖左為早前已落馬的中央軍委前副主席何衛東，圖右是已被查的前國防部長李尚福。(路透)

張又俠對習 已無利用價值

報導指出，其中一種可能的解釋是，張又俠對習近平已失去利用價值。仰賴張又俠鞏固軍隊權力、清除與張又俠同一代的絕大多數將領之後，習近平可能覺得讓年邁且腐敗的軍方高層繼續留任，不再符合利益。

習近平願意在此時將軍方高層全面換新所釋放的訊號是，他對中國的外部環境感到相對放心，特別是兩岸狀況。美國川普總統似乎沒有特別準備要保衛台灣，日前表示中國對台灣採取如何行動將「由習近平決定」。五角大廈2026年「國防戰略報告」完全沒有提及台灣。台灣在下次2028年大選之前，政治動態似乎朝對北京有利的方向發展。

報導指出，習近平正利用兩岸局勢的平靜時期預做準備，解放軍去年12月在台灣周圍舉行大規模軍演，證明中國能對挑釁做出反應，甚至不必入侵就能懲罰台灣。中國已經建立一支強大軍隊，一旦接到命令就能以多種方式行動，但如果習近平發出命令，接下來將由誰來執行，謎團仍然未解。只要習近平任命文職人員進入中央軍事委員會，那個人就會被視為是接班人。