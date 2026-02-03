反制中國 美推資金120億「金庫計畫」儲備關鍵礦產

美國擬推出關鍵礦產的儲備計畫，類似石油儲備以減少對中國稀土的依賴。（路透）

川普總統2日宣布啟動總額約120億元的關鍵礦產戰略庫存「金庫計畫」(Project Vault)，希望比照戰略石油儲備模式，為美國製造業建立制度化的關鍵礦產緩衝機制，降低對中國主導之稀土 與關鍵金屬供應鏈的高度依賴，並強化因應供應中斷與價格劇烈波動的能力。外界普遍認為，此舉象徵華府 在美中競逐延伸至關鍵礦產領域的情況下，以更制度性的方式重塑供應鏈與產業安全。

紐約時報與彭博報導，「金庫計畫」將結合約16億7000萬元至20億元的民間資金，以及美國進出口銀行(Ex-Im Bank)提供的100億元、15年貸款 ，總規模約120億元，這是該銀行史上最高額的貸款金額，利息收益可望回饋納稅人。

白宮指出，「金庫計畫」採公私協力模式運作，將為汽車、科技、航太與能源等產業集中採購並儲存稀土、鎵、鈷等具高度戰略價值的金屬，這些原料廣泛應用於智慧手機、電池、噴射引擎與能源設備；礦產將分散存放於全美多處設施，形成可供企業動用的戰略性庫存。

川普宣布「金庫計畫」時強調，過去一年政府已採取「非常措施」確保關鍵礦產供應，此計畫不僅攸關經濟韌性，也涉及國家安全。

參與「金庫計畫」的企業須先承諾未來以特定價格購買一定數量的礦產，並支付部分前期費用，再向計畫提交需求清單，由計畫統一採購與持有庫存；若發生重大供應中斷，企業可提領使用庫存，並在事後以相同價格回購等量原料，藉此平抑市場波動、降低企業資產負債表承受的衝擊。

華爾街日報分析，華府推行金庫計畫與中國近年加強對稀土與關鍵礦產加工及出口管制息息相關；國際能源總署(IEA)估計，中國掌控全球約90%的稀土加工能力。

北京政府去年對稀土磁鐵實施出口與採購許可制度，對美國的汽車、國防、半導體與無人機等產業造成壓力。

白宮官員透露，已有十多家企業響應，包括通用汽車(GM)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)、波音(Boeing)、康寧(Corning)、奇異維諾瓦(GE Vernova)，以及Google；原料採購由三間大宗商品貿易商負責，分別是哈特里夥伴(Hartree Partners)、特拉塞斯北美(Traxys North America)，以及摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group)。

「金庫計畫」的消息曝光後，美國稀土相關概念股應聲上漲，凸顯市場支持此政策。

除建立庫存外，華府近年投資國內稀土企業，並與澳洲、日本、馬來西亞等國合作，擴大礦產來源。

專家分析，「金庫計畫」不僅補足企業的關鍵礦產儲備制度缺口，也凸顯華府以長期戰略回應地緣經濟風險，為產業設置更穩定的安全網。