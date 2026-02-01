解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

我的頻道

中央社／華盛頓31日電
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查，這波軍方高層清洗引國際關注。川普總統（Donald Trump）今天被媒體問及是否擔心此事影響穩定或台灣議題時表示，自己密切關注此事件，並說中國國家主席習近平在中國備受尊重，「他就是老闆」。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，對其立案調查。這是習近平對解放軍部隊進行反腐整肅行動以來，層級最高的一次軍方高層清洗。

川普今晚搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）前往佛羅里達州途中接受媒體訪問，被問及此事時表示，「在中國只有一個老闆，就是習主席，他是我正在打交道的人」。

對於媒體追問是否擔心這波解放軍清洗對穩定或在台灣議題上造成影響？川普回應說，「我密切關注這件事，而他（習近平）在中國備受尊敬，他就是老闆」。

外媒報導，前美國官員與分析人士指出，隨著中國高階將領張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈來愈缺乏穩定與實戰經驗指揮官的解放軍。

中國國防部發言人蔣斌日前表示，堅決反對對中方反腐行動的「汙衊抹黑」，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信。

台灣學者則認為，由於無法確定誰將成為中共領導人習近平的軍事智囊，解放軍高層清洗使北京對台軍事路線進入不確定期。

2公民被殺後民怨升高 明州數萬人加入監視ICE行動

限權或停權ICE？要求國安部改革 民主黨參眾黨團分歧

