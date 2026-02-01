CNN：中國不因「唐羅主義」撤退 續把拉美當試驗場

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
川普總統打破中國在中南美洲多年布局。圖為中國國家主席習近平2017年與巴拿馬總統穆里諾簽署協定。(路透)
川普總統打破中國在中南美洲多年布局。圖為中國國家主席習近平2017年與巴拿馬總統穆里諾簽署協定。(路透)

委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕後，川普政府發出最強烈警告：根除中國在拉丁美洲的影響力。

美國去年底發布的「國家安全戰略」(NSS)報告，強調拉美地區重要性；中國也發布新政策，提議加強與該地區合作。

華府姿態強硬，將1823年門羅總統(James Monroe)警告歐洲列強不得再殖民美洲或干預美洲獨立國家事務的「門羅主義」升級為「唐羅主義」(Donroe Doctrine)，合理化美國對拉丁美洲國家的軍事行動。

有線電視新聞網CNN報導，中國並未準備撤退，它將拉美地區視為試驗場，檢驗美國強硬政策能否遏制中國的影響力，還是會促使更多國家對北京採取兩邊押寶的策略。

拉美地區涵蓋30多個國家，人口超過6.7億。

2000年至2023年間，中國官方對拉美的融資總額達3020億元。而中國與拉美雙邊貿易額已達每年5000億元，去年就增長了8%；而中國2025年的全球貿易順差達到歷史空前的1.2兆元。這些數字給了北京抗拒華府的底氣。

中企在秘魯開採銅礦，在阿根廷和智利開採鋰。而華為和中興在亞馬遜雨林鋪設約8000公里的寬頻光纖。

去年，比亞迪在巴西福特撤出的土地上建大型工廠。長城汽車也在巴西從賓士製造商收購工廠。

當川普威脅，巴拿馬政府被迫退出一帶一路倡議。巴拿馬最高法院1月29日裁定，與香港有關企業持有的港口合約無效。

拉美地區超過36個港口與中企有關。包括巴塔哥尼亞安地斯山麓、由中國和阿根廷聯合營運的深空站。

秘魯的錢凱港(Chancay port)，於2024年底由習近平主席和時任秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)共同揭幕，由一家秘魯合作夥伴與中遠集團的子公司合資運營。美國國防部曾指出，中遠集團與中國軍方有關聯。

但從秘魯的角度來看，錢凱港將貨物運往中國縮短一周多。秘魯乃至整個地區不太可能對港口進行大規模改造，尤其是在中國和巴西正計畫建造鐵路走廊，將巴西及其大豆、鐵礦石等出口產品與秘魯港口連接起來。

專家表示，拉美地區各國在應對美國可能對中美夥伴關係施加的壓力時，都希望華府拿出與中國合作以外的真正替代方案。

巴西 華府 阿根廷

