川普「美國優先」變「美國孤立」盟友漸靠攏中國

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統第二任推動「美國優先」外交政策，但激怒傳統盟友，紛紛擴大與中國的交往，變成「美國孤立」。圖為川普總統1月30日在白宮回答媒體提問。(美聯社)
過去一年，川普總統切斷了美國大部分對外援助、退出了數十個多邊國際機構，停止直接軍援烏克蘭，對幾乎所有國家大徵關稅，不斷發表針對盟友的侮辱性言論，甚至威脅要動用武力奪取格陵蘭島。這股「美國優先」正逐漸演變成「美國孤立」，美國盟友們正試圖擺脫這種日益痛苦的關係，最終可能轉向北京投懷送抱，尋求與中國建立緊密關係。

華爾街日報、紐約時報、CNBC不約而同報導，世界許多地區對美國的好感正在下降。YouGov上周公布的民調顯示，過去兩年對美國持負面看法的英國人比例翻倍達到64%，是持好感人數的兩倍多。德國民調機構Forsa數據顯示，71%德國受訪者現在視美國為對手。歐洲對外關係委員會的數據則指出，整個歐洲只有16%的受訪者視美國為盟友。

在歐洲之外，美國也漸不受歡迎。多項調查顯示，近三分之二的加拿大人和墨西哥人對美國持負面看法，並認為美國比中國更具威脅，巴西也持類似觀點。韓國民調機構Hankook Research調查顯示，約一半的韓國人現在覺得美國具威脅性、專制、不誠實。目前對美較有好感的國家僅以色列、印度、阿根廷，以及感謝美國推翻馬杜洛的委內瑞拉。

美國可靠形象破滅，可能會損害美國品牌在海外的吸引力，這些品牌已經面臨著來自中國產品的更激烈競爭。美國最大的幾個貿易夥伴正競相實現經濟多元化，加拿大、英國、韓國等國家都在向中國示好，本月加拿大總理卡尼(Mark Carney)、愛爾蘭總理馬丁(Michael Martin)、芬蘭總理歐爾波(Petteri Orpo)、英國首相施凱爾(Keir Starmer)都訪問了中國。如卡尼宣布與中國建立新的戰略夥伴關係，同意降低少量中國電動汽車的關稅，並明確表示為了自身經濟生存，加拿大願意與美國決裂。

川普的侵略性策略如對委內瑞拉、中東、非洲的關稅和軍事打擊，得以讓中國將自己塑造成全球貿易體系、規則導向國際秩序的捍衛者，進而領導「全球南方」。

華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)約翰桑頓中國中心(John L. Thornton China Center)主任何瑞恩(Ryan Hass)表示，隨著川普擴大美國與傳統盟友之間的分歧，中國正坐領「外交橫財」，這個裂痕讓中國在與美國盟友外交迴旋時有更大的犯錯餘地，「北京認為不需要讓步來拉近距離，只需要保持可預測性，並堅定地實現其首要目標。」

加拿大 民調 川普

