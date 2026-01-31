美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「完美北京行」鋪路

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普30日在白宮橢圓辦公室發表談話。(路透)
美國總統川普30日在白宮橢圓辦公室發表談話。(路透)

POLITICO旗下每日國安（NatSec Daily）電子報30日報導，川普政府過去幾周對於台灣在美國印太防禦戰略中的角色顯得相當低調，並未明確闡述美方立場；日前公布的《國防戰略》（NDS）亦未提及台灣。有前國安官員指出，該份戰略文件早已送交白宮，但最終版本遭到修改，目的是避免影響4月預定舉行的川習會。

即便北京近年持續加大在台灣周邊的軍事活動，最新版《國防戰略》仍未提及台灣，而是改以較為模糊的「第一島鏈」作為表述，並強調與北京維持「戰略穩定」，以期在該地區實現一個「體面和平」（decent peace）。相較拜登政府2022年版本曾直指北京對台「挑釁與脅迫」，以及川普第一任期仍批評中國在南海的侵略行為，這次整體措辭顯得更為低調。

對此，五角大廈透過聲明表示，「對台政策依然維持不變」。不過，與白宮於12月發布的《國家安全戰略》（NSS）相比，這份NDS仍被視為立場出現轉向。NSS當時明確宣示「遏阻台灣衝突」為關鍵優先事項，美方並於同月批准一筆價值110億美元的對台軍售。

然而，川普於1月初接受紐約時報訪問時，被問及中國國家主席習近平是否可能對台灣領導層發動「斬首」打擊時表示：「他認為那是中國的一部分，他要做什麼，取決於他自己。」NDS內容及官員的相關言論也引發國會對華鷹派人士，以及曾參與美中戰略制定者的憂慮，認為川普政府正刻意淡化美台防務關係，以避免在4月預定舉行的川習會前激怒北京。

曾於喬治．W．布希總統任內擔任國家安全會議（NSC）中國事務主任的偉德寧表示：「這是川普在白宮改寫了戰略。五角大廈很久以前就已送交文件，但他們重新改寫，因為川普想要一次完美的北京之行。」白宮則未立即回應詢問。

相關表態在台灣方面反應不佳。前國民黨籍立委、現為哈德遜研究所研究員的許毓仁指出，這種混亂的訊息傳遞，助長的焦慮不在於美國是否「能」幫忙，而在於是否「會」幫忙，以及在什麼情況下出手。

報導最後指出，台灣駐美代表處的回應仍顯得相當「外交」。該處在聲明中表示，近期的軍售案及本月初與美國敲定的貿易與投資協議，「反映了與本屆政府之間積極的雙邊互動」。

