港企在巴拿馬運河特許經營權 被裁定違憲 美中較勁又一樁…

巴拿馬最高法院裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，使美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。(路透)

巴拿馬最高法院29日裁定，香港長江和記實業旗下子公司「巴拿馬港口公司」(Panama Ports Company)持有的巴拿馬運河 港口業務合約違反該國憲法，為該公司的運河港口營運前景蒙上陰影。而美國政府則認為對於阻止中國勢力染指拉丁美洲，又取得一項進展。

巴拿馬港口公司指該項裁決缺乏法律依據，背棄合約精神令人不齒；中國外交部表示堅決維護中方企業正當合法權益。美國國務卿魯比歐 則對裁決感到鼓舞。

綜合各媒體報導，儘管巴拿馬最高法院的裁決未就港口未來發展給予任何指引，但總統穆里諾(Jose Raul Mulino)說已指示巴拿馬海事局跟巴拿馬港口公司會商協調日後經營，確保港口持續運作。

穆里諾又說，在巴拿馬港口公司的特許經營權正式終止後，過渡階段時將由丹麥物流公司馬士基集團(Maersk)在當地的子公司營運，直到新的特許經營權招標及批准。

分析認為，這是川普 政府在南美洲的又一項勝利；川普一直把阻止中國掌控巴拿馬運河，作為西半球戰略的優先事項之一，魯比歐就任國務卿後第一個出訪的國家就是巴拿馬，之後便傳出巴拿馬運河港口公司營運權發生問題。

魯比歐30日在X平台表示，美國對巴拿馬最高法院的裁定感到鼓舞。他多次明確表示，美國將巴拿馬運河港口營運視為國家安全問題。川普去年重返白宮後曾多次表明要取回運河控制權。

英國金融時報形容，巴拿馬最高法院的裁決雖令川普感到欣喜，但同時也為巴拿馬運河港口經營權的易手帶來阻礙。

巴拿馬港口公司雖力斥該裁決缺乏法律依據，不僅危及該公司及其合約，更危及巴國的法治和法律確定性，表示保留採取法律行動的一切權利。

但彭博社指出，該公司目前的選擇有限，雖可向巴拿馬最高法院尋求判決解釋，卻不得上訴，但可以尋求國際仲裁。

在北京，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

香港特區政府強烈反對裁決，指出鑑於巴拿馬目前的局勢，香港企業應認真審查在巴拿馬的現有及未來投資。