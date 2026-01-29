魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)28日在參院作證時強調，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史任務計畫」(legacy project)，無論世界上發生任何事，中方的意圖都不會改變。

魯比歐在外交委員會的聽證會上，為川普總統逮捕委內瑞拉 前總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)的軍事行動進行辯護。他也向國會議員說明政府對格陵蘭、北約、伊朗及中國等議題的外交方針。

美聯社報導，在這次聽證會上，民主、共和兩黨對川普政府外交政策的解讀呈現明顯分歧。民主黨議員質疑，川普對委內瑞拉的政策是否可能間接刺激中國對台灣採取行動，或讓俄羅斯在烏克蘭問題上更加強勢，魯比歐則淡化了相關疑慮。

這也是自1月3日推翻馬杜洛的突襲行動以來，首場公開聽證會。魯比歐強調，川普此舉是為消除西半球重大的美國國安威脅。魯比歐說，「委內瑞拉的局勢不會一夜之間翻轉，但我認為我們正取得良好進展，」他認為，與四周前馬杜洛在位時相比，現在的委內瑞拉對美國而言更安全。

至於針對北約與格陵蘭的緊張關係，魯比歐表示局勢正在降溫。他重申北約需要重新構想(reimagined)，並稱川普只是比歷任總統更公開、大聲地抱怨成員國應增加國防預算而已。

關於中東問題，魯比歐表示，目前並沒有攻擊伊朗的計畫。被問及德黑蘭是否可能出現政權更替，他則表示複雜度「遠高於推翻馬杜洛」，但他補充說，近期美國在中東增加軍事部署，包括一艘航空母艦與隨行軍艦抵達當地，是為了防禦伊朗可能對美方人員構成的威脅。

魯比歐表示，目前掌權的委內瑞拉高層正與美方合作，很快將看到實質利益。對此，新罕布夏州民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)質疑，馬杜洛多數核心幕僚與親信仍掌控國家機器，而委國的經濟情勢依舊低迷，「我們似乎只是用另一個獨裁者，取代了原本的獨裁者，」她說，「難怪這麼多選民會問我，為什麼總統把這麼多心力放在委內瑞拉，而不是民生物價與他們生活的經濟壓力？」