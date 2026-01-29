美台華府簽聲明 確保AI供應鏈安全

我的頻道

編譯盧思綸、記者張文馨、江睿智／綜合報導
路透報導，美國與台灣1月稍早談妥貿易協議後，美國在台協會(AIT)與駐美台北經濟文化代表處(TECRO)27日在華府舉行「第六屆經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)，會中簽署「矽和平宣言」及「美台經濟安全合作」二項聲明，國務院並讚台北是「重要夥伴」。

EPPD為台美間的經濟議題溝通與合作平台，自2020年舉行首屆，今年已邁入第六屆。此次EPPD是川普總統上任後首次舉行，台灣由經濟部長龔明鑫率團參與，美方由國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿海柏格(Jacob Helberg)主談。

國務院表示，由美國主導的「矽和平宣言」旨在確保人工智慧(AI)與半導體供應鏈安全，聲明寫到：「台灣在AI與半導體及其他重要經濟倡議上是重要夥伴，先進製造業在推動AI革命方面扮演關鍵角色。」

國務院表示，會談聚焦供應鏈安全一致性交流，包括確保AI整體技術鏈各層的供應鏈安全、支持可信賴的數位基礎建設、合作促進無人機系統零組件認證，以及關鍵礦產合作。

台北外交部透過新聞稿指出，台美均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間簽署兩項文件，彰顯台灣在AI供應鏈的重要性，未來雙方也將成立工作小組，持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設的作為。

經濟部表示，此次是自2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談，雙方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈重要性，並達成七項共識。

第一，確保AI供應鏈安全。促進台美企業在AI科技及先進機器人夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型應用，及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。第二是數位基礎建設。透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊(如6G)技術等供應鏈合作。

第三，強化關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。第四，研議透過無人機認證，促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。

第五，台美將共同推進AI人才技術發展和培育工作。第六，台美將在第三國合作，探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。第七是雙邊經濟合作。雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。

