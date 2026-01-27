美中第4公報？學者估川普任內出現 約束力可能比以往強

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
川普總統（前左）預計4月訪問中國，並與中國國家主席習近平（前右）會面。哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將會出現美中第四份聯合公報。（歐新社）
川普總統預計4月訪問中國，關於美中是否會簽署第四份聯合公報再受關注。哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將出現美中第四份聯合公報，而且這份公報約束性可能會比以往更強。

艾利森是知名國際關係學者，他提出的「修昔底德陷阱」，近年在美中關係的討論中經常被引用。

中國觀察者網報導，艾利森日前在達沃斯世界經濟論壇與中國社科院國家全球戰略智庫國際政治研究部主任趙海就美中關係進行對話。

艾利森表示，川普在今年世界經濟論壇演講中提到了三、四位外國領導人。當提到歐洲領導人時，無論是法國總統馬克宏或加拿大總理卡尼，川普基本上都是負面評價。但當川普提到中國時，「他的眼睛明顯亮了一下」。

艾利森形容川普就是「能欺負誰就欺負誰」，去年川普也曾試圖以高達145%的關稅來「壓垮」中國，結果發現，中國並不準備被欺負。因此才有「TACO」之說——川普總是臨陣退縮。但艾利森認為，川普並不總是臨陣退縮，只有在面對一堵「石牆」，或面對一個同樣嚴肅、有能力造成同等傷害的對手時，川普才會選擇退讓。

媒體提問，如果美中不具備主動發生軍事衝突的意願，在川普剩餘任期內，北京與華盛頓是否可能在台灣問題上達成某種外交「默契」，艾利森說，他認為美中都清楚認識到，台灣問題是一個潛在引爆點，一旦出事，會對雙方都構成重大影響。他預期在美中接下來的互動中，台灣問題仍會是一個持續被討論的問題；雙方都會把台灣總統賴清德及其可能推動進一步獨立的努力，看作是對雙方都構成威脅的因素，並且會以幾乎類似的語言來討論此問題。

他預期，會出現美中第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。至於這種安排最終會導向什麼具體結果，需要外交領域富有創造力的人去探索。

趙海則稱，問題不在於中國是否要去「奪取」台灣，而在於台灣內部的台獨勢力是否試圖把台灣從中國分裂出去。正是這種分裂，才構成中國可能使用武力的前提條件。

哈佛知名教授艾利森表示，在川普任內很有可能會出現美中第四公報。（美聯社）
川普 賴清德 馬克宏

