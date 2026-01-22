我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人卡車司機曾月入近萬 為何今虧錢賣車難養家？

川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子

川普宣布4月訪中國：與習近平關係良好

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)
美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)

川普總統22日表示，將於4月訪問中國，而中國國家主席習近平則預計於2026年底訪問美國。川普在空軍一號上受訪時說：「我期待見到習主席，我與中國的習主席一直保持良好關係。」

路透報導，川普指出，全球兩大經濟體之間的關係曾在新冠疫情期間一度趨於緊張，但此後已顯著改善。他並表示，中國目前正大量採購美國大豆，對美國農民而言是一大利多。

同一天，美國財政部長貝森特在達沃斯接受POLITICO專訪時表示，川普與習近平今年可能進行多達4次會面，並建立富有成效的互動關係。他指出，雙邊關係已達到一種「非常好的平衡」，分歧不太可能像去年那樣演變為全面性的經濟衝突。

貝森特說：「當領導人為整體關係定下基調時，即便出現一些小狀況或波折，他們也能立刻通話溝通，迅速為局勢降溫。」

他並表示，自己在世界經濟論壇期間曾與中國國務院副總理何立峰進行場邊會晤，並被告知中方正致力於落實由川普與習近平敲定的相關協議。他說：「我們將持續施加實質壓力，要求兌現承諾。但他們確實已履行所承諾的一切，實際上，上周已完成大豆採購的全額配額。」

貝森特補充，他與川普也曾敦促中方進行額外採購，但這並非強制要求，「只是一種善意的姿態」，同時列舉今年雙方領導人多次會面的可能時點，包括川普4月訪問北京、習近平夏季可能「前往華盛頓特區或海湖莊園」的訪問，以及在邁阿密舉行的G20峰會；此外，他也表示，川普已「表達有興趣」前往中國深圳參加亞太經合會（APEC）。

貝森特說：「如果我們正朝一系列可推進的會議邁進，那麼實際上就沒有人會想要破壞現有局面。」

川普 習近平 貝森特

上一則

紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土

下一則

川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子

延伸閱讀

川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容
川普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶 索賠50億美元

川普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶 索賠50億美元
川普談格陵蘭協議：美不需支付費用、協商全面進入權

川普談格陵蘭協議：美不需支付費用、協商全面進入權
格陵蘭爭端 梅爾茨讚川普關稅轉向、北約續與美合作

格陵蘭爭端 梅爾茨讚川普關稅轉向、北約續與美合作

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入