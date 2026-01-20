矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

台積電標誌。(路透資料照)

華盛頓郵報20日刊登《國家評論》（National Review）資深政治記者葛拉赫蒂（Jim Geraghty）的投書指出，對於憂心中國入侵威脅的台灣民眾而言，台積電 在美國、德國、日本，甚至中國擴張產能的消息，本身就帶著一絲不祥意味。他直言，所謂的「矽盾」如今看來已不再那麼牢不可破。

葛拉赫蒂寫道，在一個美國總統川普 表現得好像丹麥是美方最痛恨敵人之一，而且似乎完全透過他與習近平之間的「好哥們關係」來看待中國的世界，外交政策領域的好消息可謂難得一見。

表面上看，美國與台灣達成貿易協議，將對台灣商品的關稅自32%降至15%；作為交換，依美國商務部 說法，「台灣的半導體與科技企業將至少投入2,500億美元的新直接投資，用於在美國擴建先進半導體、能源與人工智慧的生產與創新能力」，多少可算是這種急需的好消息之一。畢竟，華府若能緩解與盟邦之間不必要的對立，本就值得鬆一口氣；對希望在亞利桑那州台積電工廠就業的人而言，更稱得上利多。

然而，一些觀察者認為，台灣在半導體供應中的核心地位，尤其是透過台積電，對中國的軍事行動形成威懾，因為破壞這一供應將帶來全球性後果。這種威懾效應被暱稱為「矽盾」。台灣目前僅在島內生產最先進、最複雜的晶片，一旦戰爭爆發，全球對這些晶片的取得恐將中斷，甚至可能永久消失。

2023 年，巴菲特出售最後一批台積電股份，並坦言在重新評估後認為，該公司的地理位置存在風險。葛拉赫蒂同年稍晚訪台時，國發會整體規劃司司長向他直言：「老實說，如果台灣發生什麼事，可能全球有一半的產業都會停擺。」即便這樣的說法或許帶有自我保護的誇飾，但一旦在太平洋爆發實質軍事衝突，或對台灣實施封鎖，對全球經濟造成的衝擊仍將是災難性的。

在「一個中國」政策下，美國政府承認北京政權是中國唯一合法的政府，並認識到中方主張世界上只有一個中國、台灣是其一部分。但在實際操作上，美國仍頻繁於該地區部署航艦戰鬥群，並反覆重申支持台海和平與穩定，反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。這聽起來相當中立，但沒有人擔心台灣會入侵中國大陸。

問題在於，美國的目標究竟是保護台積電先進製造工廠免受中國入侵的威脅？還是保護生活在一個與美國結盟、現代、繁榮的多黨民主政體中，並具備法治與言論自由的2300萬人？

三年前競逐共和黨總統提名的拉馬斯瓦米，對美國優先事項提出一項直白判斷：「我對中國的訊息很清楚：2028年之前不要動台灣。在那之前，美國的承諾是堅定的。但2028年之後，一旦我們實現半導體獨立，美國將以截然不同、也顯著更低的承諾，來面對這場可追溯至1949年的民族主義爭端。」

這段話未明說、卻不言而喻的含意是：自2029年起，一個已實現「半導體獨立」的美國，實際上未必在意中國是否入侵台灣。如今，拉馬斯瓦米正競選俄亥俄州州長，並獲得川普的支持。

葛拉赫蒂指出，美國政策原本應以威懾中國入侵為目標，因為自由國家理應彼此支持；然而，當前掌權的卻是一位保護主義、重商主義的總統，純粹以交易的眼光看待外交政策，對美國長期建立的盟友關係毫無重視，也完全不理解其價值，可以在深夜逮捕一名委內瑞拉獨裁者，卻讓他在道德上幾乎沒有區別的得力助手繼續掌權。

商務部長盧特尼克表示，在川普任期於2029年結束之前，台灣供應鏈的40%可能會回流至美國。台灣官員認為這並不現實，但無論如何，本屆政府的目標都是盡可能、盡快地降低美國對台灣晶片供應的依賴。一旦美國能夠自行生產足夠多的先進晶片，川普或任何未來的總統，還會有多大的動機去威懾中國的入侵？