我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電標誌。(路透資料照)
台積電標誌。(路透資料照)

華盛頓郵報20日刊登《國家評論》（National Review）資深政治記者葛拉赫蒂（Jim Geraghty）的投書指出，對於憂心中國入侵威脅的台灣民眾而言，台積電在美國、德國、日本，甚至中國擴張產能的消息，本身就帶著一絲不祥意味。他直言，所謂的「矽盾」如今看來已不再那麼牢不可破。

葛拉赫蒂寫道，在一個美國總統川普表現得好像丹麥是美方最痛恨敵人之一，而且似乎完全透過他與習近平之間的「好哥們關係」來看待中國的世界，外交政策領域的好消息可謂難得一見。

表面上看，美國與台灣達成貿易協議，將對台灣商品的關稅自32%降至15%；作為交換，依美國商務部說法，「台灣的半導體與科技企業將至少投入2,500億美元的新直接投資，用於在美國擴建先進半導體、能源與人工智慧的生產與創新能力」，多少可算是這種急需的好消息之一。畢竟，華府若能緩解與盟邦之間不必要的對立，本就值得鬆一口氣；對希望在亞利桑那州台積電工廠就業的人而言，更稱得上利多。

然而，一些觀察者認為，台灣在半導體供應中的核心地位，尤其是透過台積電，對中國的軍事行動形成威懾，因為破壞這一供應將帶來全球性後果。這種威懾效應被暱稱為「矽盾」。台灣目前僅在島內生產最先進、最複雜的晶片，一旦戰爭爆發，全球對這些晶片的取得恐將中斷，甚至可能永久消失。

2023 年，巴菲特出售最後一批台積電股份，並坦言在重新評估後認為，該公司的地理位置存在風險。葛拉赫蒂同年稍晚訪台時，國發會整體規劃司司長向他直言：「老實說，如果台灣發生什麼事，可能全球有一半的產業都會停擺。」即便這樣的說法或許帶有自我保護的誇飾，但一旦在太平洋爆發實質軍事衝突，或對台灣實施封鎖，對全球經濟造成的衝擊仍將是災難性的。

在「一個中國」政策下，美國政府承認北京政權是中國唯一合法的政府，並認識到中方主張世界上只有一個中國、台灣是其一部分。但在實際操作上，美國仍頻繁於該地區部署航艦戰鬥群，並反覆重申支持台海和平與穩定，反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。這聽起來相當中立，但沒有人擔心台灣會入侵中國大陸。

問題在於，美國的目標究竟是保護台積電先進製造工廠免受中國入侵的威脅？還是保護生活在一個與美國結盟、現代、繁榮的多黨民主政體中，並具備法治與言論自由的2300萬人？

三年前競逐共和黨總統提名的拉馬斯瓦米，對美國優先事項提出一項直白判斷：「我對中國的訊息很清楚：2028年之前不要動台灣。在那之前，美國的承諾是堅定的。但2028年之後，一旦我們實現半導體獨立，美國將以截然不同、也顯著更低的承諾，來面對這場可追溯至1949年的民族主義爭端。」

這段話未明說、卻不言而喻的含意是：自2029年起，一個已實現「半導體獨立」的美國，實際上未必在意中國是否入侵台灣。如今，拉馬斯瓦米正競選俄亥俄州州長，並獲得川普的支持。

葛拉赫蒂指出，美國政策原本應以威懾中國入侵為目標，因為自由國家理應彼此支持；然而，當前掌權的卻是一位保護主義、重商主義的總統，純粹以交易的眼光看待外交政策，對美國長期建立的盟友關係毫無重視，也完全不理解其價值，可以在深夜逮捕一名委內瑞拉獨裁者，卻讓他在道德上幾乎沒有區別的得力助手繼續掌權。

商務部長盧特尼克表示，在川普任期於2029年結束之前，台灣供應鏈的40%可能會回流至美國。台灣官員認為這並不現實，但無論如何，本屆政府的目標都是盡可能、盡快地降低美國對台灣晶片供應的依賴。一旦美國能夠自行生產足夠多的先進晶片，川普或任何未來的總統，還會有多大的動機去威懾中國的入侵？

台積電 川普 商務部

上一則

紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

延伸閱讀

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來
川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了
最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空
川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
川普總統。(路透)

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

2026-01-15 08:50

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽