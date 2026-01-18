中國無人機飛進東沙島 台灣警告後撤離

我的頻道

記者李人岳、廖士鋒／綜合報導
台北國防部公布，16日凌晨偵獲一架解放軍監偵型無人機，進入台方守備的東沙領空，經守軍廣播警告後才飛離。軍方表示，解放軍高度挑釁的行為，已經嚴重破壞區域和平穩定。軍事專家提醒，東沙由海巡單位指揮，防空則是軍方統籌，如何協調分工、整合，有必要深入檢討。

國防部表示，16日凌晨偵獲一架解放軍監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於清晨5時41分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於5時44分，進入東沙島領空，高度位於地面防空武器射程外；經台方以國際頻道廣播、警告，於5時48分脫離。

據了解，這架無人機接近東沙時，飛行高約1萬呎。國防部表示，解放軍此種高度挑釁、不負責任行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

解放軍南部戰區微信公眾號16日晚間發布，近日，南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。

此外，日前中方海警也有接近東沙的情況，海巡署東南沙分署14下午偵獲中方海警「3501」艦位於東沙島限制水域外，依其航向研判可能航入台方限制水域，海巡署立即調派「雲林艦」及「高雄艦」，以二對一的方式，全程監控強勢驅離。

