金融時報：中國阻擋進口 H200零組件商暫停生產

中央社／倫敦16日綜合外電報導
Nvidia的H200晶片進入中國頻頻受阻。（路透）
Nvidia的H200晶片進入中國頻頻受阻。（路透）

英國金融時報16日報導，在中國海關阻擋Nvidia（輝達，又名英偉達）H200晶片進口後，此晶片的零組件供應商已暫停生產。

路透指出，這些H200晶片已獲美國核准銷售至中國，但中國海關官員阻擋入境。

金融時報表示，消息人士指出，H200核心零組件，如印刷電路板，在中國當局阻止晶片進口後，製造商已經暫停生產。

消息人士透露，輝達原本預期中國客戶訂單超過百萬片，供應商日夜趕工，準備最早於3月交貨。不過中國海關本周告知報關行，輝達H200晶片不得進口。

此外，中國政府官員還召集國內科技公司，警告除非必要，不得購買這些晶片。

金融時報認為，若中國海關禁令持續，將對輝達造成重大影響。輝達先前曾積極遊說美中兩國，爭取H200晶片在中國銷售。川普總統上個月表示同意後，輝達便加速生產。

輝達對中國海關的行動感到意外，因為首批H200晶片已抵達香港。不過因為政策不確定性，供應商為避免庫存壓力，本周暫停生產。分析師亦表示，專門為H200晶片設計的印刷電路板，無法用於其他產品。

H200係輝達次強的人工智慧晶片，也是美中關係敏感議題。儘管中國企業需求強勁，但目前尚不清楚北京是否打算全面禁止以扶植國產晶片公司，或仍在考慮相關限制措施，甚至可能作為與美方談判的策略。

目前輝達與中國海關都沒有回應置評請求。

輝達 香港 川普

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

