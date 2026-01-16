台美談判結果出爐：台對等關稅15%不疊加 獲232最惠國待遇

台美貿易談判達成共識，台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。（本報資料照片）

台灣行政院與美國同步發布關稅 談判結果，行政院表示，談判結果獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，將彼此競爭立足點拉齊。稅率調降後，工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

不過台美貿易協議仍在進行法律檢視中，將另擇期簽署文件，並交國會審議。

台美經貿小組表示，在台灣業者自主投資規畫下，同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI 應用等電子製造服務(EMS)、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

工作小組指出，台灣的高科技產業具國際規模，籌資管道多元，第二類的資本承諾並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元之融資額度，給予有融資需求的投資業者。為確保台灣業者享有最有利的投資環境，美方也承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。

同時，台美雙方也促成高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。工作小組表示，美國希望打造本土AI供應鏈、成為世界AI中心，台灣則以「根留台灣、布局全球」為最重要的國家總體戰略。

台灣由行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領談判團隊，於美東時間15日與美國商務部 長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方談判團隊進行總結會議，達成多項談判預定目標，並共同見證駐美代表處及美國在台協會於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄MOU。

台美經貿工作小組表示，由於台灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定目標，包括：

第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原最惠國稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，將彼此競爭立足點拉齊。稅率調降後，工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

其次，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

工作小組強調，除擴大對美投資外，台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在台方鼓勵下，擴大投資台灣「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與台方合作，支持美國私部門於台灣關鍵產業的投資融資。

