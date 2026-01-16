川普對特定先進晶片抽佣25% 「以國安為由」為232關稅鋪路

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
川普簽署行政命令，對輝達H200人工智慧處理器，和超微MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。(歐新社)
美國總統川普14日簽署行政命令，15日起以國安為由，對出口至美國、再轉口到美國以外各國的輝達(NVIDIA)H200與超微(AMD)MI325X等特定先進晶片，加徵25%關稅，落實他要對輝達與超微中國銷售收取25%分潤的構想，但以國安為由徵收，也為日後根據「232條款」對晶片課徵更廣泛關稅鋪路。

白宮發布事實清單指出，川普援引1962年貿易擴張法第232條，為化解與半導體、半導體製造設備及其衍生品進口有關的國安憂慮，對輝達H200和超微MI325X等特定先進運算晶片，加徵25%關稅，適用於先進口到美國、再轉口給世界各地客戶的H200與MI325X等晶片，也適用於尋求把AI晶片運往海外的其他美國企業，美東時間15日凌晨12時1分生效。

不過，這項關稅不適用為了支持打造美國技術供應鏈、及強化美國晶片衍生品產能所進口的晶片，豁免範圍涵蓋用於美國資料中心的晶片，以及人工智慧(AI)新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途和公共部門等相關應用。

這25%關稅可能是針對中國市場，因為輝達和超微主要仰賴台積電等海外晶圓代工廠生產晶片，根據最新規範，輝達和超微在出口H200與MI325X到中國前，必須先在美國的第三方實驗室測試效能以確保符合規定，且新關稅針對海外市場適用於其他美國企業，也可能意在避免中國企業鑽漏洞。晶片業主管解析，這項關稅的設計為讓美國政府取得分潤，並免遭訴訟挑戰。

但白宮也表示，川普近期可能會對進口半導體及其衍生品，徵收更廣泛的關稅，並為投資美國晶片企業推出相應關稅優惠措施，預留擴大課徵範圍的伏筆。

川普文告指出，商務部長盧特尼克已建議對晶片關稅採取兩階段行動，首先是在持續與晶片生產大國的貿易夥伴協商之際，立即對攸關美國科技政策的非常少數半導體加徵25%關稅，第二階段是在貿易協商完成後，對半導體課徵更廣泛的高關稅。

