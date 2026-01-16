美台達成貿易協議 台承諾投資美5000億 換15%關稅

美台關稅談判獲致共識，關稅稅率為15%，但台灣承諾要對美國投資5000億。雙方談判代表美國商務部長盧特尼克（左）與台灣行政院副院長鄭麗君（右）在會談後合影。（圖／行政院提供）

商務部15日宣布，美國與台灣達成一項長期尋求的貿易協議 ，讓台灣輸美商品的關稅 稅率從原先的20%降至15%，並要求台灣半導體投資加碼5000億元。商務部表示，美台貿易協議將驅動美國半導體業的「大規模回流」。美台簽署協議後，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)專訪時說：「他們(台灣)要讓我們的總統(川普)高興」。

盧特尼克：台灣要讓我們總統高興

根據白宮15日宣布的美台貿易協議條款，台灣輸美商品的關稅，將從此前的20%，降至和去年達成的美日貿易協議及美韓貿易協議相同的15%水準。此外，台美對等關稅不會疊加，雙方擴大供應鏈投資合作。

台灣半導體公司直接投資至少2500億元

台灣半導體公司承諾直接投資至少2500億元，以擴大在美國的先進半導體、能源及人工智慧(AI)營運；台灣還同意為進一步投資美國半導體供應鏈，提供2500億元的信用擔保。

台灣的談判代表行政院副院長鄭麗君在華府的記者會上表示，台灣政府扮演的角色是給企業融資授信的擔保，與日本和韓國政府直接出資不同。鄭麗君也特別強調，2500億元的信用保證是「上限」。

白宮概述美台貿易協議的聲明並未明確提及台積電 ，但上述安排顯然暗指這家全球首屈一指的AI晶片製造商。

美台貿易協議的架構也規定，台灣輸美汽車零組件、木材、木料與木製品徵收的特定產業關稅上限為15%；此外，台灣製的輸美學名藥、學名藥成份、飛機零件和一些天然資源將免徵進口稅。

另外，台灣半導體將獲未來的關稅減免。台灣半導體公司在美國建廠期間，將能免關稅進口相當於現有產能2.5倍的產品；完工後，免關稅上限則降至1.5倍。

盧特尼克15日接受CNBC主持人蘇利文(Brian Sullivan)專訪時表示，台積電「剛買下比鄰既有廠區的數百英畝土地」，相關擴建計畫仍須經公司董事會審議。他說：「我會讓他們完成內部程序，並給予一些時間。」

蘇利文問道，美台政府談判期間，台灣是否承認在中國持續威嚇的情勢下，有必要分散半導體產能布局？

盧特尼克表示，台灣有這樣的認知，強調台灣必須維持與美國的良好關係，「他們需要且希望他(川普)高興」，因為川普總統是美國保護台灣安全的關鍵人物。

盧特尼克指出，基於美國自身的國安考量，美方需要半導體產能，且不能依賴一個9000哩外的國家供應對國安至關重要的產品，因此台灣半導體在美設廠製造有其必要性與戰略意義。

台積電發言人告訴CNBC，「市場對台積電先進製程技術的需求依然強勁，台積電將持續在台灣投資，同時拓展海外布局，所有投資決策皆是依據市場環境與客戶需求所做出的評估。」

路透報導，美台達成貿易協議的時機，正值中國持續擴大施壓台灣、華府力圖避免與北京爆發全面貿易戰之際，美台協議進一步深化川普政府與台北的經貿關係，但也可能引發中國不滿。

