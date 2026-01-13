美國活捉馬杜洛 分析：中國沒有這種戰略滲透能力

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）3日被美國特種部隊活捉。（路透）

據報導，有分析家說，美國在委內瑞拉 的行動中所展現出的極高精準度表明，各國必須具備執行複雜特種外科打擊的能力，中國長期以來也一直在追求這種能力，但尚未掌握。

英文南華早報近日在報導表示，中國軍事現代化進程迅速，解放軍 擁有美國在委內瑞拉所展示的許多軍事資產，包括第五代匿蹤戰鬥機、現代海軍系統、網路和電子戰平台、先進直升機和精確武器。

但報導引述美國陸軍戰爭學院中國陸軍研究中心主任阿洛斯德基（Joshua Arostegui）說，在整合各種武器進行「全域作戰」方面，中國跟美國存在著關鍵差距。

他說：「有效實現不同領域武器和系統的使用或控制的『融合』能力，正是目前美軍和解放軍之間的區別所在。」

阿洛斯德基補充，儘管解放軍多年來努力提高自身的全局作戰能力，但它仍然難以像美國那樣獨立展開特種作戰，而只能作為更大規模戰役的一部分。

報導並指出，美國「五角大廈 」在其「2024年中國軍事力量報告」中強調，解放軍特種作戰部隊的一個明顯限制是其指揮結構和後勤保障的分散性。

報告指出：「目前沒有國家級特種作戰司令部負責所有特種作戰行動；解放軍特種作戰部隊沒有自己的專屬基礎設施或後勤保障，因此必須倚靠常規部隊來支持其任務。」

報告表示，自2015年底以來，解放軍進行了重大改革，雖然強調了戰區指揮層面的聯合行動，但沒有建立聯合特遣部隊來鼓勵加強各軍種之間的協調。

報導又引述喬治城大學教授、前中情局官員韋德寧（Dennis Wilder）說，中國軍隊缺乏專門執行更具戰略意義的任務的部隊。

他說：「中國沒有像海豹突擊隊第六分隊或三角洲部隊那樣的特種部隊來進行這種戰略滲透。」