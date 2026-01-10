我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

川習會前製造善意？美商務部撤銷中國無人機進口限制計劃

記者林宸誼／即時報導
就在美國總統川普計劃於今年4月與中國國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部1月9日表示，已撤銷對中國無人機進口限制計劃。(美聯社)
就在美國總統川普計劃於今年4月與中國國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部1月9日表示，已撤銷對中國無人機進口限制計劃。(美聯社)

就在美國總統川普計劃於今年4月與中國國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部9日表示，在之前對乘用車和卡車採取打壓措施後，已撤銷對中國無人機進口限制計劃。此舉正值華盛頓凍結部分針對中國的軍事行動之際，一位了解此事的政府官員表示，撤銷無人機禁令的決定似乎與此有關。

路透報導，出於美國國家安全考量，美國聯邦通訊委員會（FCC）在2025 年12月禁止進口包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel）在內的外國製造的新型無人機及關鍵零件。美國聯邦通訊委員會本周表示，將部分非在中國生產的無人機排除在這些限制之外。

美國商務部曾於2025年9月表示，限制甚至禁止進口中國無人機，以解決資訊和通訊技術供應鏈問題。根據美國政府網站9日發布的消息，該部門於2025年10月8日將該提案提交白宮審查，但隨後於8日撤回了該提案。

根據網路上公布的記錄，直至2025年12月19日，白宮和商務部就無人機提案舉行了多次會議，並於同年12月11日與大疆創新（DJI）代表會面。大疆創新告訴美國官員，對中國製造的無人機實施全面限制「沒有必要，而且會對美國利益相關者造成極其嚴重的損害。」

中國無人機在美國商用無人機市場占主導地位，其中超過一半無人機來自大疆。

中國商務部發言人於2025年12月23日就美針對無人機領域增列「不可信供應商清單」回應說，近年來美方不顧中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。

無人機 商務部 白宮

上一則

限制對委用兵「形同反美軍」 川普致電斥責投贊成票共和黨參議員

下一則

對等關稅合法性 最高院延至14日宣判

延伸閱讀

美對外極限施壓 世界都在看

美對外極限施壓 世界都在看
馬杜洛下台後新局 美國啟動評估重建對委外交關係

馬杜洛下台後新局 美國啟動評估重建對委外交關係
烏克蘭：俄射36枚飛彈242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

烏克蘭：俄射36枚飛彈242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死
避免政府再度停擺 眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

避免政府再度停擺 眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...