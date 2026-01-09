習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做

川普總統在紐約時報的專訪中提到，在他任內中國國家主席習近平不會攻打台灣，但在他之後的總統就有可能。(歐新社)

川普 總統7日晚間接受紐約時報專訪談到台海問題時說，不認為任期之內中國國家主席習近平 會攻打台灣。紐約時報記者詢問，習近平是否可能利用最近發生的一連串委內瑞拉 相關事件攻打台灣或遏止台灣，川普回答說，只要自己仍是總統，在位期間習近平應該不會動手，「可能會等到我們換總統之後才做」。

重申只要自己仍是總統 習應不會動手

川普說：「他要怎麼做，將由他決定。不過，我曾對他表示說，如果他真的做了，我會非常不高興。我不覺得他會那麼做，我希望他別做。」川普接著說：「等到我們有不一樣的總統之後，他就可能會做，但我覺得在我當總統期間，他是不會做的。」

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)並帶到美國面臨毒品恐怖主義等罪名起訴。川普因在委內瑞拉的成功行動而顯得更加強勢。他對二戰後秩序的各項規範不以為然，認為那是美國曾協助建立、卻沒有必要承受的負擔。

紐約時報記者詢問川普，是否擔心這次行動創下一個將來可能後悔的前例。川普回答說，自己看待馬杜洛掌理委內瑞拉所帶來的威脅，跟習近平對於台灣的看法有著天壤之別。川普指出，委內瑞拉帶來的是「真正的威脅」。

川普進一步表示：「你沒有看到人們大量湧入中國。」川普過去就曾指控馬杜洛故意把黑幫成員放到美國。

川普說：「你也沒看到大量毒品流入中國。」他指出，中國沒有遇到美國遭遇的各種壞事，「台灣並沒有打開監獄之後把人放到中國」。川普稍後補充說，沒有大批罪犯湧進俄羅斯去。

紐約時報記者指出，習近平把台灣視為對中國分離主義的威脅。川普回答：「他想怎麼做，取決於他。」

川普接著說，他曾向習近平表示，如果攻打台灣，「我會非常不高興」。

川普：未來若簽限武條約 中國要算進去

美國與俄羅斯之間的限武條約下個月即將到期，效期屆滿之後如何處理，川普說：「到期就到期吧。」他表示，屆時會擬訂更好的條約。

川普說，未來如果要簽署限武條約，應該把中國包括在內，可能也要讓其他國家參與其中。

不過，川普受訪時說，身為總統掌握的權力並不受國際法規範，而是憑自己的道德操守與個人想法約束。

川普說，政府正在評估掌控格陵蘭的各種選項。他說：「所有權(ownership)非常重要，這是成功所需要的心理因素。」