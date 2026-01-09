習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統在紐約時報的專訪中提到，在他任內中國國家主席習近平不會攻打台灣，但在他之後的總統就有可能。(歐新社)
川普總統7日晚間接受紐約時報專訪談到台海問題時說，不認為任期之內中國國家主席習近平會攻打台灣。紐約時報記者詢問，習近平是否可能利用最近發生的一連串委內瑞拉相關事件攻打台灣或遏止台灣，川普回答說，只要自己仍是總統，在位期間習近平應該不會動手，「可能會等到我們換總統之後才做」。

重申只要自己仍是總統 習應不會動手

川普說：「他要怎麼做，將由他決定。不過，我曾對他表示說，如果他真的做了，我會非常不高興。我不覺得他會那麼做，我希望他別做。」川普接著說：「等到我們有不一樣的總統之後，他就可能會做，但我覺得在我當總統期間，他是不會做的。」

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)並帶到美國面臨毒品恐怖主義等罪名起訴。川普因在委內瑞拉的成功行動而顯得更加強勢。他對二戰後秩序的各項規範不以為然，認為那是美國曾協助建立、卻沒有必要承受的負擔。

紐約時報記者詢問川普，是否擔心這次行動創下一個將來可能後悔的前例。川普回答說，自己看待馬杜洛掌理委內瑞拉所帶來的威脅，跟習近平對於台灣的看法有著天壤之別。川普指出，委內瑞拉帶來的是「真正的威脅」。

川普進一步表示：「你沒有看到人們大量湧入中國。」川普過去就曾指控馬杜洛故意把黑幫成員放到美國。

川普說：「你也沒看到大量毒品流入中國。」他指出，中國沒有遇到美國遭遇的各種壞事，「台灣並沒有打開監獄之後把人放到中國」。川普稍後補充說，沒有大批罪犯湧進俄羅斯去。

紐約時報記者指出，習近平把台灣視為對中國分離主義的威脅。川普回答：「他想怎麼做，取決於他。」

川普接著說，他曾向習近平表示，如果攻打台灣，「我會非常不高興」。

川普：未來若簽限武條約 中國要算進去

美國與俄羅斯之間的限武條約下個月即將到期，效期屆滿之後如何處理，川普說：「到期就到期吧。」他表示，屆時會擬訂更好的條約。

川普說，未來如果要簽署限武條約，應該把中國包括在內，可能也要讓其他國家參與其中。

不過，川普受訪時說，身為總統掌握的權力並不受國際法規範，而是憑自己的道德操守與個人想法約束。

川普說，政府正在評估掌控格陵蘭的各種選項。他說：「所有權(ownership)非常重要，這是成功所需要的心理因素。」

