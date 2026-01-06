馬杜洛早成棄子？ 學者：後院角力 美贏面子但中贏裡子

我的頻道

記者許君達／紐約報導
圖為2023年9月13日，習近平在北京人民大會堂與委內瑞拉總統馬杜洛舉行會談，隨後雙方共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。（中新社）
國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，委國政局走向引人關注。從更宏觀的角度看，美國在川普政府的領導下逐漸退守西半球，而中國則在最近的20餘年試圖在拉美地區投射政治經濟影響力。委內瑞拉變局因而成為拉丁美洲的地緣政治博弈中的重要變量。史丹福大學保守派智庫胡佛研究所(Hoover Institution)華裔拉丁美洲研究員任健在接受本報專訪時認為，馬杜洛的出局或許並非一場零和博弈，反而有可能出現一個令美、中以及委國普通人民都能獲益的共贏局面。

任健介紹，從歷史角度看，在中共建政後的整個20世紀內，拉丁美洲幾乎都是最不受中國當局重視的外交場域，直到1999年江澤民提出「走出去」戰略，中方才真正開始鋪開對拉美地區的外交工作。而恰逢此時，馬杜洛的前任總統兼政治導師查維斯上台，在委內瑞拉力推反美民粹主義路線，急於在世界反美陣營中尋求新的同盟，因而中委雙方一拍即合。

2000年至2010年間，委內瑞拉幾乎是中國在拉美地區的唯一合作夥伴，而當時中國與其他拉美國家的關係仍相對疏遠。2010年代初期，中方在委國撒下了海量投資，但高鐵等建設項目後來均成為廣受詬病的「爛尾工程」，大約在2015年後，中國即已放棄在委內瑞拉的「大撒幣」政策，轉而謹慎投資，而委國則長期以石油出口的方式向中方還債。

在這樣的背景下，中國與委內瑞拉雖然仍結成戰略性同盟，但實質關係已開始走下坡路。任健透露，中方最晚在2019年時，就已私下與委國反對派建立了聯繫，以備在馬杜洛政府倒台後迅速在新政府中覓得合作者。他表示，如果當時的川普政府不開啟對中貿易戰，「中方也許早就放棄馬杜洛了」。

任健認為，美國成功抓捕馬杜洛，在軍事上大獲成功、贏了面子，而中國則躲在背後贏了裡子。

他表示，中方同委內瑞拉反對派的接洽並不順利，因為反對派陣營內的部分勢力一直希望徹底沒收在委境內的中國資產。而美國在逮捕馬杜洛後，傾向維持其舊政府的基本架構以實現平穩過渡，此舉一方面保護了委內瑞拉國內的中資安全，一方面也為拉美其他國家畫定了模板，令其國內極端民族主義勢力謹言慎行。

對於後馬杜洛時代的預期，任健表示，美國的資源無法覆蓋到每一個拉美國家，短期內只能著重發展與若干戰略價值突出的國家的經貿和政治關係，距離美國本土更遙遠的南美洲或許並非優先選項。而這些國家同樣需要投資、基建與產能的轉移，因此還是只能依靠中國。目前，從工業製品到應用服務，中國產品在拉美市場頗受歡迎，比如「滴滴出行」，中國以外發展最好的市場就在南美洲，市占率能與Uber平起平坐。

任健說，綜觀歷史經驗，美國有必要避免重複陷入拉美地區的政治軍事泥潭，以更精明的方式鞏固自家「後院」的穩定，同時也要意識到，完全將中國勢力排除出拉美也不現實。他認為，在委內瑞拉劇變後，中國資本對於拉美地區的大型投資或將增加風險管控，但未來會繼續大力支持中小企業進軍拉美，產業轉移趨勢難免。對於這些變化，美國必須盡快拿出對策、應對來自南方的新挑戰。

