我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章 應尊重他國發展

特派記者陳政錄、林則宏／綜合報導
中國國家主席習近平(左)於2023年9月在北京與委內瑞拉總統馬杜洛會晤。(新華社資料照)
中國國家主席習近平(左)於2023年9月在北京與委內瑞拉總統馬杜洛會晤。(新華社資料照)

川普總統對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛，震撼國際社會。中國國家主席習近平5日在北京會見愛爾蘭總理馬丁時稱，各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，「大國尤應帶頭」。

中國外交部發布，中國外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行戰略對話時稱，反對將一國的意志強加於別國；從不認為哪一個國家可充當國際警察，也不認同哪一個國家可自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。他並指，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。

中國外交部指出，美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

中國外交部發言人林劍5日說，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦嚴重關切。中方呼籲立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委國政權，通過對話談判解決問題。中國外交部表示，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。

2023年9月13日，馬杜洛訪問中國期間與習近平共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。2025年5月9日，習近平在莫斯科出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年」慶典期間也再次會見馬杜洛。

習近平當時表示，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴，雙方在國際風雲變化中結下鐵桿友誼。中國將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定。

馬杜洛則表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中國一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助，期待同中國加強全天候戰略夥伴關係。

歐盟4日就委內瑞拉情勢發表聲明呼籲各方冷靜、克制，確保透過和平方式解決當前局勢。聲明說，歐盟與委內瑞拉同將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項，這些挑戰必須「在充分尊重國際法及領土完整與主權原則前提下，透過持續合作面對」。

委內瑞拉 馬杜洛 習近平

上一則

美想重振委內瑞拉石油業有「3大難題」 可能要花超過1000億

下一則

失去盟友馬杜洛 古巴經濟陷深淵 川普預言「徹底完蛋」

延伸閱讀

聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案

聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案
李在明用習近平送的小米手機自拍上傳社媒：畫質不錯吧？

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳社媒：畫質不錯吧？
美抓馬杜洛 台灣要慎思

美抓馬杜洛 台灣要慎思
馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？