習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章 應尊重他國發展

中國國家主席習近平(左)於2023年9月在北京與委內瑞拉總統馬杜洛會晤。(新華社資料照)

川普總統對委內瑞拉 發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛 ，震撼國際社會。中國國家主席習近平 5日在北京會見愛爾蘭總理馬丁時稱，各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，「大國尤應帶頭」。

中國外交部發布，中國外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行戰略對話時稱，反對將一國的意志強加於別國；從不認為哪一個國家可充當國際警察，也不認同哪一個國家可自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。他並指，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。

中國外交部指出，美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

中國外交部發言人林劍5日說，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦嚴重關切。中方呼籲立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委國政權，通過對話談判解決問題。中國外交部表示，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。

2023年9月13日，馬杜洛訪問中國期間與習近平共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。2025年5月9日，習近平在莫斯科出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年」慶典期間也再次會見馬杜洛。

習近平當時表示，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴，雙方在國際風雲變化中結下鐵桿友誼。中國將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定。

馬杜洛則表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中國一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助，期待同中國加強全天候戰略夥伴關係。

歐盟4日就委內瑞拉情勢發表聲明呼籲各方冷靜、克制，確保透過和平方式解決當前局勢。聲明說，歐盟與委內瑞拉同將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項，這些挑戰必須「在充分尊重國際法及領土完整與主權原則前提下，透過持續合作面對」。