美報告：中國侵台兵損恐十萬 全球影響力倒退數十年

華府智庫報告表示，台海若升級大型衝突，解放軍約10萬人陣亡。圖為中國海軍長沙艦。(新華社)

華府 智庫今天公布聚焦中國侵台失敗「代價」的報告，內容評估，若升級為大型衝突，解放軍約10萬人陣亡。外交層面，中國則可能在全球舞台上倒退數十年。各國採取的懲罰性措施包括驅逐中國外交官、斷交及承認台獨等。

「美國企業研究所」（AEI）學者古柏（Zack Cooper）於華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）今天上線的「若中國攻擊台灣：小規模衝突與重大戰爭情境對中國的後果」報告中提出上述分析。

古柏說，中國在入侵台灣後可能遭遇的國際成本，將取決於各國反應的「範圍、規模、速度與可持續性」。若僅發生小規模軍事衝突，國際社會的反應將以外交層面為主，例如公開譴責及驅逐中國使領館人員等，但影響相對有限，且多為短期行動。

然而，一旦戰事升級為大型衝突，古柏指出，然而，如果兩岸爆發更大規模的衝突，中國所承擔的國際成本可能更慘重。

他說，一場大規模戰爭將以對台灣的兩棲登陸作戰開始。中國最初的打擊目標不僅包括台灣的軍事力量，也包括駐紮在日本 和關島的美軍。中國軍隊將登陸台灣，但其補給線將因台灣與美國對穿越台海的機艦實施有效打擊而被切斷。

經過幾個月的激戰，古柏寫道，中國軍隊將遭受巨大損失，約10萬人陣亡，並最後在「駐台部隊可在不受傷害下回中國」的條件下投降。

報告評估，台灣約有5萬名軍事人員及5萬名平民傷亡，而美國則將損失約5000名軍人與1000名平民。日本將損失1000名軍人和500名平民。

除此之外，報告預判不會再出現其他國家大規模人員傷亡。 雖然中國軍隊自台灣本島撤出後戰爭將告終止，但中方可能仍將持續控制金門與馬祖。

分析指出，美國及其盟友可能召回大使、驅逐中國外交人員，一些國家甚至可能退出「一帶一路 」倡議或減少與金磚國家合作。

此外，北京高層與精英階層也可能恐面臨個人金融制裁，中國的飛機與船舶也可能被拒絕進入部分亞洲與歐洲國家領空與港口。其他懲罰性措施包括承認台獨、與台灣締結條約聯盟及禁止向中國出口武器等。

經濟影響方面，報告指出，即使只是有限度的軍事行動，對中國經濟的打擊也將是毀滅性的，成本可能以數兆美元計。

美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）2023年就一項「有限升級」情境所做的研究估計，在相當保守的假設下，相關經濟成本至少在2兆至3兆美元間；彭博（Bloomberg）分析則認為，這數字可能接近10兆美元。