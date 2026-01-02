「滿足台灣急迫需求」 洛克希德馬丁獲3億美元對台軍售合約

我的頻道

編譯江昱蓁／綜合報導
國防部去年12月31日宣布，洛克希德馬丁公司獲得一份對台軍售合約，以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。合約的金額上限為3.285億美元，其中1.573億美元已在簽約時動用對外軍售(FMS)資金支付。

五角大廈聲明說，「合約內容包含採購並交付55套裝有紅外線搜索追蹤系統(IRST)的軍團強化感測莢艙、處理器、莢艙容器及處理器容器，以滿足台灣空軍的急迫作戰需求」。

合約將於佛羅里達州奧蘭多進行，預計2031年6月前完成。

這項軍售重點「紅外線搜索追蹤莢艙」設備，主要裝載在F-16戰機機腹下方，能偵測第五代匿蹤戰機，可以對付共軍殲—20戰機。

這項軍售透過對外軍售制度(Foreign Military Sales，FMS)進行，由美國國防合作安全局協助，旨在促進美國向外國政府出售武器、國防裝備、國防服務和軍事訓練。在這個過程中，買方與國防承包商不直接進行交易，而是透過國防合作安全局作為中介，處理相關事務。

國防合作安全局負責處理採購、物流和交付等事務，同時也經常提供產品支持、培訓和基礎設施建設，例如機庫、跑道和公用設施等。

路透說，川普政府去年12月中旬才宣布向台灣出售總額111億美元的軍售案，為美國歷來最大一波的對台軍售。美國依法有義務提供台灣自衛所需的武器裝備，但這類軍售持續成為美中摩擦的根源。

台灣海巡署則說，歷經中國在台灣附近海域舉行大規模軍演後，台灣仍維持高度戒備並啟動海上緊急應變中心，密切監控中國海軍演習。

軍售 五角大廈 國防部

