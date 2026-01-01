我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

WSJ：扼住台、抵擋美 中國圍台軍演5要點

記者顏伶如／綜合報導
解放軍結束這波軍演，雖點名台獨分裂勢力，但仍劍指美日，不要干涉。智庫曾分析一旦共軍犯台，美中日台都會死傷慘重。圖為美軍演訓。（取自美國太平洋艦隊臉書）
中國解放軍本周出動戰機、戰艦、海警船並發射火箭彈的環台軍演結束，華爾街日報分析，這次軍演有五大重點：

1.嚇阻台海外部干預

北京表示演習是練習隔離、奪取台灣時的必要行動，透露中國將如何利用武力扼住台灣以逼迫投降，否則將展開較棘手、風險較高的兩棲入侵。中國警告飛機與船隻避開台灣附近七個指定演習區，形成實質封鎖。解放軍發射27枚火箭彈，某些落點接近台灣本島的狀況前所未見。

在台灣全島各個方位進行軍事演習，也向美國及其他任何可能考慮介入防衛台灣的勢力發出了威懾訊號。

倫敦國王學院(King's College London)東亞戰爭與戰略研究教授帕特拉諾(Alessio Patalano)說，這次演習明顯不同之處在於有兩個同時存在且相互支援的目標：在台灣海峽內部進行海域控制，在海峽東側進行海域拒止。

2.警告美日別插手台

川普政府最近批准111億元對台軍售，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)的「台灣有事」言論引起北京不滿，「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務總監蕭嫣然(Amanda Hsiao)說，北京正在警告華府不要加強防衛台灣。台灣淡江大學外交與外交政策教授陳奕帆(James Yifan Chen)則指出，北京想讓東京看到「台灣有事」言論可能引發哪些麻煩。

3.川普表現出不在意

川普12月29日被媒體問到環台軍演時答道「並不擔心」，「他們這麼做已有20年、25年」。川普把重點放在與中國國家主席習近平發展正面關係，「川習會」預計2026年4月登場。

4.台灣股市反應冷靜

面對這次解放軍演習，台灣的回應是推出迅速反應演習、部署機動飛彈小組、展示愛國者飛彈並讓坦克車開上街道。台灣內部數十個航班取消，某些國際航班延誤，但船運大致未受影響，沒有傳出能源進口中斷消息。台股加權指數在12月31日收盤上漲1%。

5.中想挑戰亞太霸主

中國希望不用武力就掌控台灣，「正義使命-2025」演習是北京長期以來多面向對台施壓的升級版，旨在說服台灣人民最好屈服北京。

然而，解放軍持續現代化及擴張，如今海軍船艦規模全球第一，中國野心其實已經超越台灣，還想要挑戰美國在亞太地區的稱霸地位。

解放軍 川普 台灣有事

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23
法院文件指出，阿邁德(圖)面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。(美聯社)

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

2025-12-25 20:09
國防部評估中國在2027年底將有對台作戰打勝的能力。圖為中國解放軍的東風飛彈。（新華社）

五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

2025-12-25 05:19

