WSJ：扼住台、抵擋美 中國圍台軍演5要點
中國解放軍本周出動戰機、戰艦、海警船並發射火箭彈的環台軍演結束，華爾街日報分析，這次軍演有五大重點：
1.嚇阻台海外部干預
北京表示演習是練習隔離、奪取台灣時的必要行動，透露中國將如何利用武力扼住台灣以逼迫投降，否則將展開較棘手、風險較高的兩棲入侵。中國警告飛機與船隻避開台灣附近七個指定演習區，形成實質封鎖。解放軍發射27枚火箭彈，某些落點接近台灣本島的狀況前所未見。
在台灣全島各個方位進行軍事演習，也向美國及其他任何可能考慮介入防衛台灣的勢力發出了威懾訊號。
倫敦國王學院(King's College London)東亞戰爭與戰略研究教授帕特拉諾(Alessio Patalano)說，這次演習明顯不同之處在於有兩個同時存在且相互支援的目標：在台灣海峽內部進行海域控制，在海峽東側進行海域拒止。
2.警告美日別插手台
川普政府最近批准111億元對台軍售，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)的「台灣有事」言論引起北京不滿，「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務總監蕭嫣然(Amanda Hsiao)說，北京正在警告華府不要加強防衛台灣。台灣淡江大學外交與外交政策教授陳奕帆(James Yifan Chen)則指出，北京想讓東京看到「台灣有事」言論可能引發哪些麻煩。
3.川普表現出不在意
川普12月29日被媒體問到環台軍演時答道「並不擔心」，「他們這麼做已有20年、25年」。川普把重點放在與中國國家主席習近平發展正面關係，「川習會」預計2026年4月登場。
4.台灣股市反應冷靜
面對這次解放軍演習，台灣的回應是推出迅速反應演習、部署機動飛彈小組、展示愛國者飛彈並讓坦克車開上街道。台灣內部數十個航班取消，某些國際航班延誤，但船運大致未受影響，沒有傳出能源進口中斷消息。台股加權指數在12月31日收盤上漲1%。
5.中想挑戰亞太霸主
中國希望不用武力就掌控台灣，「正義使命-2025」演習是北京長期以來多面向對台施壓的升級版，旨在說服台灣人民最好屈服北京。
然而，解放軍持續現代化及擴張，如今海軍船艦規模全球第一，中國野心其實已經超越台灣，還想要挑戰美國在亞太地區的稱霸地位。
