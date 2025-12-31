解放軍發射27枚多管火箭 針對美售台「海馬士」

我的頻道

記者程嘉文／台北報導
中國央視日前釋出視頻，一名解放軍官兵明確喊出「收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「立即射擊」。（取自央視）
中國央視日前釋出視頻，一名解放軍官兵明確喊出「收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「立即射擊」。（取自央視）

解放軍「正義使命」演習，對台灣附近海域目標區發射27枚多管火箭。專家研判，目的顯然是藉此宣稱，相對便宜的火箭彈，也能達到遠距離火力打擊效果。

就名詞定義，火箭與飛彈本是一家，火箭加上導引系統，就成為飛彈。然而近年解放軍將兩者界線模糊化，從本世紀初的「衛士」開始，推出一系列大口徑、長射程，並且具備簡單導引裝置的砲兵火箭，其實已等於飛彈。

相較東風系列的「標準」彈道飛彈，這些長程火箭比較便宜（理論上精準度也較低），更可以大量部署。解放軍常稱這類火箭為「遠火」（遠程火力），有逐漸取代短程東風系列的趨勢。

台灣軍方此次並未公布對方使用火箭的型號，但以射程等資訊判斷，可能是2017年服役的新款PHL-16，可發射口徑300、370或700公厘的彈藥。其角色與性能，都與美軍的海馬士（HIMARS，高機動多管火箭）系統類似。由於美國剛宣布售台82套海馬士，解放軍演宣傳影片中，刻意放進以海馬士為目標的情節，軍事專家指出，解放軍針對性昭然若揭。

美國最近宣布售台111億美元的武器，其中海馬士火箭為主要項目。解放軍此次軍演發射...
美國最近宣布售台111億美元的武器，其中海馬士火箭為主要項目。解放軍此次軍演發射多枚多管火箭，被解讀即針對海馬士。（記者黃仲裕／攝影）

