王毅批美對台軍售：中國在涉核心利益寸步不讓

中國外交部長王毅30日席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作主旨發言。（美聯社）

解放軍環台軍演，北京外交部長王毅 30日就中美關係強調，中國在涉及核心利益的問題上寸步不讓。他並指，針對「台獨」勢力不斷挑釁及美國大規模對台售武，當然要堅決反對、有力反制。

王毅30日出席在北京舉行的國際形勢與中國外交研討會時就涉台議題稱，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」。他聲稱，愈來愈多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑。

就中美關係，王毅說，中國在重大原則問題立場堅定，在涉核心利益問題針鋒相對、寸步不讓，同時與美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。

至於近期中日關係緊張，王毅抨擊，當年發動侵華戰爭的日本 ，不僅不深刻反省自身犯下的種種罪行，其現任領導人竟公開挑戰中國領土主權、挑戰二戰歷史結論、挑戰戰後國際秩序。他稱，必須高度警惕日本軍國主義沉渣泛起。

與此同時，中國國台辦30日在北京舉辦2025全國台協會長座談會，北京國台辦主任宋濤出席向台商喊話，呼籲堅持一個中國原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外來干涉。他還說，中國牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進統一。

座談會安排在中國的台企聯會長李政宏和各台協會長發言，近200名中國台商出席。

會議聚焦經濟和兩岸融合發展，宋濤指出，就過去一年兩岸關係，他提及中共總書記習近平在九三閱兵 的談話，以及大陸全國人大常委會審議通過設立台灣光復紀念日。並稱，大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定推動兩岸關係和平發展。

他表示，大陸台資經濟發展穩中有進，兩岸產業鏈供應鏈合作的趨勢良好。並呼籲，台企聯和各地台協堅持一個中國原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外來干涉。