解放軍圍台軍演 美眾議員批中「刻意」升級情勢

記者陳熙文／華盛頓報導
針對中國解放軍發動的對台軍演，多位美國跨黨派國會議員發聲抨擊中方「蓄意升級」緊張。(記者陳熙文／攝影)
針對中國解放軍發動的對台軍演，多位美國跨黨派國會議員發聲抨擊中方「蓄意升級」緊張。(記者陳熙文／攝影)

中國解放軍近日發動圍台軍演，並進行實彈射擊，美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）30日發表聲明譴責北京，指解放軍的實彈軍演是刻意升級情勢，並認為，北京排練軍事威脅劇本是企圖重塑地區秩序。

歐盟及英國、日本等國家，也紛紛發表聲明表達關切，呼籲維持台海和平穩定。

解放軍近日舉行「正義使命-2025」對台軍演，並在軍演中發動火箭實彈射擊，台國防部情報次長謝日升指出，這次火箭的落點，相較於96飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次。德國之聲也形容此次軍演被視為北京歷來覆蓋範圍最大、距離台灣最近的一次演習。

眾院共和黨眾議員穆勒納爾和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）30日發表共同聲明，指新的一年即將到來，解放軍的實彈圍台軍演象徵北京刻意升級情勢。 

聲明指出，解放軍的演習企圖恐嚇台灣和地區中其他民主國家，且意圖破壞印太地區的和平與穩定。

聲明表示，解放軍排練這些軍事威脅的劇本，在境外投射力量，是意圖透過挑釁和恐嚇來尋求重塑地區秩序；聲明表示，美國與台灣和民主夥伴在一起，並將持續與夥伴合作來保持台灣的安全，且捍衛自由、開放和穩定的印太地區。

共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也加入聲援台灣的行列，指北京的圍台軍演很明顯企圖恐嚇自由和民主的人民，強調美國會繼續與台灣站在一起來對抗影響地區穩定的脅迫、挑釁和威脅。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）也發文表示，台灣是美國強壯且可靠的夥伴，他表彰川普政府持續確保台海和平與穩定的貢獻。

中國駐美大使館近日則發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

在台灣方面，因為美方軍機遲未交貨，立法院在野黨再度聯手不讓賴清德政府提出的1.25兆新台幣(約400億美元)特別預算進入審查程序。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，賴清德總統到立院報告並接受諮詢，就可以開始審查。行政院回應說，中國正進行非理性挑釁軍演，在野黨團持續忽視國家利益，令人遺憾。

