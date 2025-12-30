新聞透視／中國解放軍「無預警」軍演 縮短國際反應時間

中國解放軍30日在台灣周圍實施實彈射擊軍事演習，對台灣及美日施壓。圖為截自解放軍東部戰區公布的影片。（路透）

作為年底前的一次軍事演習，北京意在形成「於國際對美日、於兩岸對台灣」的綜合性威脅。作為首次毫無預警的圍台軍演，恫嚇意味大於由訓轉戰，美國總統川普 在數月內希望訪問中國與中國國家主席習近平會晤，對此會如何反應值得關注。

解放軍 這次無預警的環台軍演，發生在日本 首相高市早苗發表「台灣有事」的言論之後，以及美國川普政府宣布對台軍售111億美元後的第11天，中方的官方仍劍指台灣的分裂勢力及防止外國勾連，未點名美日，既增加對台灣與國際的壓力，但也保留一些國際外交的彈性空間。

解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自中國大陸東部戰區）

美國總統川普29日面對媒體詢問，表示他不知道此事，習近平沒有通知他，川普還強調並不擔心局勢。意圖淡化中方這次軍演。

北京雖未點名「外部勢力」是誰，但大家都知道一是發表「台灣有事」的日本首相，一是對台軍售及發表國安戰略的美國總統，種種舉動都符合北京的反台獨脈絡劇本；除對個別國家施壓，北京也希望動搖反制以美國為首的反中聯盟。

這是首次毫無預警的圍台軍演，縮短台灣與國際社會的反應時間。未來若常態化，將是解放軍機艦越過台海中線滋擾區域穩定的升級版。把這個作為放大到區域來看，台灣已經留意到，台海並非唯一的挑戰點，對岸已針對島鏈布局。

台灣海巡署宜蘭艦監控1303中國海警船。（台國防部提供）

解放軍如此貼近台灣的海空演習，製造近身壓力，形成全面包圍的效果，也在擴大嚇阻；國安專家咸認現在是全年內海象很差的時刻，解放軍不太可能選擇此時登陸台灣，且登陸需要至少三個月的動員準備，而目前沒有這種跡象。解放軍30日實彈射擊，是否重演過去飛彈穿越台灣高空，刻意射向台灣東部海域，值得關注。

川普如何應對，將牽動日本與台灣的反應。拜登政府過去斥責中方魯莽行徑，釋出調度美國航空母艦監視區域發展的訊息，這次川普將會如何反應？各界都在觀察。