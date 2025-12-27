國會議員：這4大原因 美中關係明年恐再破裂

多位國會議員預測，美中關係明年可能因為大豆採購等四大議題，再度破裂。圖為美國豆農收穫大豆。(美聯社)

川普總統和中國國家主席習近平 10月在南韓雖達成一年的貿易休兵協議，但多位國會議員同聲預測，美中局勢緩和將十分短暫，且現在就有動盪跡象；2026年美中關係很可能因為大豆採購、台灣局勢、稀土出口和中國軍力擴張等四大議題，再度破裂。

政治新聞網站Politico採訪20多名兩黨議員指出，議員們已準備明年1月復會時，再次就美中貿易、台灣和網路入侵等議題交鋒。眾院中國問題特別委員會成員史丹頓(Greg Stanton)表示，「現在好比是重量級拳擊賽不同回合之間的短暫空檔。」

在大豆議題方面，議員認為，美國大豆種植者對中國市場高度依賴，讓北京擁有強大的非關稅貿易武器。白宮11月指習近平承諾11月和12月購買1200萬噸美國大豆，但北京迄今只買了一小部分。財政部長貝森特(Scott Bessent)12月已宣布明年2月28日是北京採購大豆最後期限。

夏威夷民主黨 籍聯邦眾議員 德田昭(Jill Tokuda)指出，中國拖延購買大豆「最具煽動性」，它損害美國農民和消費者利益，「美中關係將因此出現最大波動。」

在台灣議題方面，加州民主黨眾議員康納(Ro Khanna)指出，「中國正在收緊對台灣的包圍圈。」康納9月隨兩黨國會代表團訪中，返美後呼籲美中軍方加強溝通。

中國戰機12月初在東海鎖定日本飛機，也備受議員關注。麻州民主黨籍眾議員莫頓(Seth Moulton)說：「習近平在激怒我們盟友澳洲和日本方面，顯然過了頭。」

在北京出口限制方面，議員認為，儘管北京放寬了稀土出口限制，未來幾個月仍隨時可能以恢復設限作為對美施壓切入點。與此同時，中國在醫藥領域占市場主導地位，不少人擔心北京會選擇將出口管制擴大到藥品類別。

另外，中國不斷致力發展世界級軍力，足以挑戰美國在印太地區主導地位，中國軍力成長很可能在2026年破壞美中關係。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)稍早在雷根國防論壇表示，美國的目標是保護印太地區盟友夥伴，免於受到中國「持續成功的軍事侵略」。

多位議員認為，中國日益增強的區域軍事存在，與美國在未來幾個月內維持雙邊穩定關係的種種努力，背道而馳。

▼收聽一洲焦點Podcast：