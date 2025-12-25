「川普級戰艦」劍指中國？中外專家質疑造艦能力與執行難度

川普總統22日於佛州海湖莊園舉行記者會，宣布打造「川普級」戰艦。(路透)

川普 總統日前宣布，計畫建造2艘全新「川普級」戰艦，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術，威力比任何戰艦強大一百倍。南華早報26日報導，這項造艦構想顯然意在嚇阻中國，但多名專家認為，川普的計畫面臨重大的執行障礙，並且可能促使北京在反艦武器上進一步加碼。

中國仍是全球最大的商業造船國，擁有全球規模最大的海軍，美國則在驅逐艦、航空母艦以及實戰經驗上保持品質優勢。川普表示，這一級新戰艦將成為他口中用以鞏固美國海上霸權的擴編「黃金艦隊」核心，「在全世界激起美國敵人的恐懼」，但並未點名任何特定國家。

中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，這項戰艦計畫「完全針對中國」，若得以實現，將進一步強化美國原本已具優勢的海軍戰力，並大幅提升對海洋的掌控力。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員歐德高（Liselotte Odgaard）表示，這款新戰艦屬於「長期的戰略訊號與工業基礎政治」。她指出，若獲得資金並付諸建造，美國將新增一艘具備極音速與核子巡弋飛彈選項的未來旗艦，但印太地區的嚇阻力短期內仍取決於分散式殺傷網、近岸拒止能力，以及潛艦與航空母艦的戰備狀態。

自今年年初重返白宮以來，川普多次誓言振興美國造船業。與此同時，外界對美國在造船產能與總量上明顯落後中國的警告聲浪持續升高。歐德高指出，在外界憂慮中國造船能力已超越美國之際，川普的造艦聲明「傳達出追求工業與軍事全面優勢的雄心」。

不過，新加坡拉惹勒南國際關係學院資深研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，鑑於美國海軍計畫屢遭取消的「坎坷」歷史，以及海軍造船產業內部存在的「根本性系統問題」，即便有南韓等盟友的支持，這些戰艦最終是否能夠建成仍然存在「巨大的問號」。

他說：「即使這項計畫進入實際執行階段，又能建造多少艘？是否能獲得持續的資金支持將高度取決於美國國會內部的政治動態？在期中選舉之前，一切仍然充滿不確定性。」

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，美國的海軍實力已經顯著下滑，國防工業能力的衰退更為嚴重，要恢復這些能力並非一朝一夕之功，涉及大量人員訓練、資金投入、技術恢復，甚至還需要創新。他表示：「下一屆政府只會對此閉口不談，就這樣了。從技術角度來看，難度極高且複雜，幾乎不可能把這麼多要素協調在一起。」

東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）表示，這項戰艦宣布象徵「回歸可見的力量投射，並否定分散式作戰的理論」，很可能促使中國加速反艦彈道飛彈計畫，並深化與俄羅斯的軍事協調。