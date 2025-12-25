美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
前美國國務院代理亞太助卿董雲裳接受中媒專訪表示，美中元首或許會在2026年舉行多達四次會晤，這對雙邊關係的穩定是非常積極的信號，有助於抑制突發、負面事件發生，並為合作創造更大空間。（路透）
前美國國務院代理亞太助卿董雲裳在澎湃新聞25日發布的專訪中表示，美中元首或許會在2026年舉行多達四次會晤，這對雙邊關係的穩定是非常積極的信號，有助於抑制突發、負面事件發生，並為推進執法合作、兩軍溝通、經貿關係等創造更大空間。

董雲裳（Susan Thornton）曾在國務院任職逾25年，熟悉兩岸事務。現為耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇主任。董雲裳12月初隨美國外交政策全國委員會代表團訪問上海、北京。

董雲裳在專訪中表示，穩定美中雙邊關係至關重要，而實現這一目標的最佳途徑，就是讓兩國元首進行如10月底南韓釜山那樣的會晤。她指出，美中元首或許會在2026年舉行多達4次會晤，這將創下美中建交以來，兩國元首會晤頻率的歷史新高，至少是兩國關係正常化之後的最高紀錄，「我認為這對雙邊關係的穩定來說是非常積極的信號」。

她接著說，這將有助於抑制一些突發的、負面的事件發生，從而為外交斡旋和推進積極成果創造更大的空間，使雙方能夠著手推進那些亟需合作的具體議題，包括執法合作、軍方之間的溝通機制、經貿關係、投資、潛在的合作項目等。

美國財長貝森特上月受訪曾提到，川普總統與中國國家主席習近平2026年可能會面四次，包含川普訪中、習近平訪美，以及深圳APEC峰會、邁阿密G20峰會。

針對川普形容他與習近平的會晤是「G2會議」，董雲裳表示，她不確定川普是否像看待G7、G20那樣，將G2視作一種全球事務治理機制，但可知他尊重習近平、樂於與其會面，並將其視為一位地位對等的領導人。

川普重返白宮一年來，中美關係從激烈交鋒到「軟著陸」。董雲裳指出，中國並未在美方施壓下讓步，促使川普政府調整策略，轉而以一種更加平等的姿態（peer to peer attitude）進行談判。

董雲裳觀察，川普政府中，貝森特很大程度上主導著美中之間的經貿關係，國防部長赫塞斯在談論中國問題上也表現出相當的一致性，包含強調避免與中國發生衝突。她認為，川普政府在對中政策上的「穩定性和一致性已經逐漸形成」，外界也可清楚看到「哪些人是川普授權」處理對中關係。

董雲裳也坦言，相較於人們在一、兩年前對美中可能爆發軍事衝突的擔憂，自己「如今已不再那麼擔心未來一、兩年會出現這類情況」，最嚴重、最具破壞性的干擾因素，其發生的風險已經低於過去。至於當前中美關係是否處在相對「高點」？她說，「我認為目前的情比疫情以來的任何時候都要好。」

川普 習近平 國務院

