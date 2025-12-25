華府智庫：美應優先推動對台軍售 台「豪豬戰略」嚇阻

我的頻道

編譯中心／綜合報導
華府智庫「傳統基金會」報告指出，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產武器及聯合訓練。圖為國軍官兵將刺針飛彈掛在阿帕契直升機上。(本報資料照片)
華府保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。

這份報告題為「防衛台灣免於入侵：下一步行動」(Defending Taiwan from an Invasion: Next Steps)，由該智庫資深研究員皮特斯(Robert Peters)、資深政策顧問畢佛(Wilson Beaver)撰寫。

面臨中國威脅，報告指出，台灣有責任建立具可信嚇阻力的部隊，能在必要時拖延中國入侵行動，直到其他支援兵力抵達馳援；台灣還需要為一場持久的島嶼防衛戰做好準備。

報告寫道，這類防衛應著重將台灣打造為「豪豬」(porcupine)，即一旦敵人企圖「吞下」就會承受巨大痛苦。相關能力包括長程精準打擊火力、海上拒止能力、整合式防空與飛彈防禦及反裝甲能力。

報告也呼籲，台灣應參與更多和美國的雙邊海上演習，並視情況參與和區域內夥伴國家的多邊演習。

報告建議，美國應將台灣列為軍售優先對象，在美國盟友與夥伴之中，台灣應排在軍事裝備採購前端；美國應擴大並提升台灣可採購的武器系統，台灣若能取得部分過去無法購買的系統，將對其防衛產生巨大影響。

其他政策建議還包括美台擴大在台共同生產，報告寫道，像是刺針飛彈(Stinger)及由Anduril等公司生產的新系統，都是在台共同生產的理想候選項目，特別是彈藥應在台灣生產，以減輕美國國防工業負擔，並確保台灣能自行擴大產能。

軍售 華府

