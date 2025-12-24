我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

紐時：軍方和AI廠共同弱點 高度仰賴中國電池

記者顏伶如／綜合報導
五角大廈等軍事設施與大量興建中的數據中心一樣，所需要的極大量電池均高度仰賴中國。(路透)
五角大廈等軍事設施與大量興建中的數據中心一樣，所需要的極大量電池均高度仰賴中國。(路透)

紐約時報23日分析，俄烏戰爭重新定義戰爭型態，軍事策略專家指出，以後武裝部隊將需要數百萬顆電池，做為無人機、雷射以及無以計數的未來武器使用，然而，五角大廈等軍事設施使用的許多電池跟美國國內正在大量興建的數據中心使用電池一樣，都高度仰賴美國地緣政治的競爭對手中國。

中國稱霸電池的局面，長期以來被視為汽車製造等產業的問題，但現在愈來愈被認為存有國安風險威脅。國防分析公司Govini指出，目前美軍依賴中國供應鏈提供大約6000種電池零件，使用於各種不同武器計畫。

Govini執行長杜賀提(Tara Murphy Dougherty)日前在一場加州座談中對產業主管與軍方高層說：「現實非常嚴峻，我們武器系統及軍事平台100%含有外國零件。」

中國非常了解電池的重要性，美中貿易緊張升溫之際，中國在10月9日揚言限制某些最先進的鋰離子(lithium-ion)技術出口，包括石墨(graphite)陽極陰極等基礎零件。

報導指出，川普政府如今面臨兩難處境。

川普總統二度執政初期，政府原本凍結了拜登政府期間為電池製造提供的數十億聯邦補助，電池跟電動車、太陽能發電廠、風力發電等不受川普重視的乾淨能源技術一同打入冷宮。不過，川普政府近來逐漸體會到，電池與人工智慧(AI)、國防等關鍵項目息息相關。

十多名電池產業高層、遊說人士、軍事專家與政府消息人士受訪時說，白宮對於建立不受中國影響的美國本土電池產業感到愈來愈有興趣。白宮最近已經召開有關電池供應鏈的高層會議，國家能源主導委員會(National Energy Dominance Council) 與電池企業會面，能源部則悄悄允許拜登時期多項電池製造補助繼續進行，並宣布將提供最多5億元的電池材料以及回收計畫經費。

產業組織「電池技術轉型聯盟」(Battery Advocacy for Technology Transformation Coalition)共同創辦人吉拉德(Samm Gillard)說，川普政府透露的訊息是「我們不喜歡電動車，但我們需要電池以便給無人機、數據中心及AI使用。」吉拉德表示，川普政府意識到中國掌控電池供應鏈正侵害美國國家安全。

中國浙江一家公司內的自動化鋰離子電池生產線正在運作，中國早在10月初即揚言限制某...
中國浙江一家公司內的自動化鋰離子電池生產線正在運作，中國早在10月初即揚言限制某些最先進的鋰離子技術出口。 (路透)

川普 供應鏈 拜登

上一則

川普「科技部隊」暴紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

下一則

川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

延伸閱讀

為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現

為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現
川普：市場好時 Fed就該降息

川普：市場好時 Fed就該降息
川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅
川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
國務卿魯比歐19日在國務院舉行年終記者會。(美聯社)

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

2025-12-21 09:38

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍