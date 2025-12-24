紐時：軍方和AI廠共同弱點 高度仰賴中國電池

五角大廈等軍事設施與大量興建中的數據中心一樣，所需要的極大量電池均高度仰賴中國。(路透)

紐約時報23日分析，俄烏戰爭重新定義戰爭型態，軍事策略專家指出，以後武裝部隊將需要數百萬顆電池，做為無人機、雷射以及無以計數的未來武器使用，然而，五角大廈等軍事設施使用的許多電池跟美國國內正在大量興建的數據中心使用電池一樣，都高度仰賴美國地緣政治的競爭對手中國。

中國稱霸電池的局面，長期以來被視為汽車製造等產業的問題，但現在愈來愈被認為存有國安風險威脅。國防分析公司Govini指出，目前美軍依賴中國供應鏈 提供大約6000種電池零件，使用於各種不同武器計畫。

Govini執行長杜賀提(Tara Murphy Dougherty)日前在一場加州座談中對產業主管與軍方高層說：「現實非常嚴峻，我們武器系統及軍事平台100%含有外國零件。」

中國非常了解電池的重要性，美中貿易緊張升溫之際，中國在10月9日揚言限制某些最先進的鋰離子(lithium-ion)技術出口，包括石墨(graphite)陽極陰極等基礎零件。

報導指出，川普 政府如今面臨兩難處境。

川普總統二度執政初期，政府原本凍結了拜登 政府期間為電池製造提供的數十億聯邦補助，電池跟電動車、太陽能發電廠、風力發電等不受川普重視的乾淨能源技術一同打入冷宮。不過，川普政府近來逐漸體會到，電池與人工智慧(AI)、國防等關鍵項目息息相關。

十多名電池產業高層、遊說人士、軍事專家與政府消息人士受訪時說，白宮對於建立不受中國影響的美國本土電池產業感到愈來愈有興趣。白宮最近已經召開有關電池供應鏈的高層會議，國家能源主導委員會(National Energy Dominance Council) 與電池企業會面，能源部則悄悄允許拜登時期多項電池製造補助繼續進行，並宣布將提供最多5億元的電池材料以及回收計畫經費。