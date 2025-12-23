我的頻道

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

國會議員要求商務部 揭露Nvidia H200晶片許可審查過程

編譯黃淑玲／綜合外電
美國國會議員持續出招，為輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國設下路障。 (路透)
國會兩位資深民主黨議員周一（22日）要求商務部，針對正在審核輝達（Nvidia）H200晶片可能銷售給中國廠商的任何許可，必須揭露細節。

輝達這顆性能第二強大的晶片，本月稍早獲得美國總統川普允許賣到中國，但美國政府將收取25%費用。川普說，如此將能削弱對中國本土晶片的需求，幫助美國企業繼續領先中國晶片製造商。

聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函商務部，要求揭露所有輝達H200晶片要出售給中國公司的許可申請案，一旦核准，須在核可日的48小時之內公布。

根據路透看到的信函內容，兩位議員還要求在核發許可之前，要做簡報，簡報須包括「對出口晶片可能用於軍事的評估，以及盟友、夥伴相關決定的反應」。

華倫本月稍早已呼籲國會強制輝達執行長黃仁勳到立法者之前作證，並稱川普允許向中國企業銷售H200的決定，「有加速中國爭奪技術和軍事主導權的風險，破壞美國的經濟和國家安全」。

華倫和米克斯在給商務部的信中還表示，要查看川普政府為允許這些出口而簽署的任何政府間協議的文本，以及商務部「關於（中國）自主生產的最先進晶片的性能，以及（中國）產能評估」。

商務部和輝達均未立即回應置評請求。

路透周一稍早報導，三位知情人士說，輝達已告知中國客戶，計劃在2月中旬的農曆新年假期前，開始向中國出貨H200晶片。輝達準備以現有庫存完成首批訂單，預計出貨量將達到5千至1萬個晶片模組，約配備4萬至8萬顆H200 AI晶片。

