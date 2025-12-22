川普明年擴大掃蕩移民 期中選舉罩烏雲

我的頻道

編譯中心／綜合報導
盡管遇到反彈，川普政府明年將擴大移民執法。圖為聯邦執法人員在華府查緝非法移民。(美聯社)
盡管在明年期中選舉前已面臨愈來愈多反彈聲浪，川普總統仍準備藉數以十億元計的新經費，在2026年實施更強硬的移民掃蕩行動，包括加強突擊工作場所。

路透報導，川普已將大批移民執法人員部署到美國主要城市，這些人員掃蕩社區，與當地居民發生衝突。

雖然聯邦執法人員今年大動作突襲一些企業，但大致上仍避免突襲農場、工廠，以及已知會雇用非法移民但具經濟重要性的其他企業。

共和黨控制的國會今年7月通過鉅額支出法案後，移民暨海關執法局(ICE)和邊境巡邏隊(CBP)將在2029年9月前獲得1700億元的額外經費，較現行的年度預算190億元左右大幅增加。

行政部門官員表示，計畫增聘數以千計執法人員、設立新的拘留中心、加強在地方監獄拘捕移民，並與外部公司合作追查無合法身分人士。

白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)告訴路透，川普已兌現承諾，執行歷史性的移民驅逐行動，在遏止美國與墨西哥邊境非法移民的同時，將犯罪分子趕走。

霍曼還說，隨著ICE增聘人手並運用新資金擴增收容能量，逮捕人數也將大幅增加，「我認為明年你會看到數字爆增」。他並稱，相關計畫「絕對」包括在工作場所加強執法。

盡管明年期中選舉前，民意反彈跡象日益明顯，政府仍推出擴大驅逐移民的計畫。

佛州邁阿密(Miami)因移民人口眾多，是受到川普掃蕩行動影響最深的城市之一。邁阿密本月選出近30年來首位民主黨籍市長，市長當選人稱這項結果有一部分是在回應川普的政策。

其他地方選舉與民調結果也顯示，選民對強硬移民措施的憂慮漸增。

溫和派共和黨策士馬德里(Mike Madrid)表示：「大家開始認為，這不再只是移民問題，更是侵犯權利、違背正當程序，以及在社區內逾越憲法行使軍事化手段的問題。…毫無疑問，這對總統與共和黨來說是個麻煩。」

今年3月，川普移民政策的整體支持度為50%，當時尚未開始在多座大城市掃蕩。到了12月中旬，支持度已降至41%，而移民議題原本是他的最強項之一。

民眾疑慮升高，主要聚焦於蒙面聯邦執法人員採取激烈手段，例如在住宅區施放催淚瓦斯，以及拘捕美國公民。

除了擴大執法行動外，川普也取消數十萬名海地、委內瑞拉及阿富汗移民的臨時合法身分，讓可驅逐人數進一步增加。

自川普1月就任以來，已有大約62萬2000名移民被驅逐出境。川普承諾每年驅趕100萬名移民，不過今年幾乎不可能達標。

盡管遇到反彈，川普政府明年將擴大移民執法。圖為華府居民抗議聯邦人員查緝非法移民。(美聯社)
盡管遇到反彈，川普政府明年將擴大移民執法。圖為聯邦執法人員在加州查緝非法移民。(路透)

