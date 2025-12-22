我的頻道

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

中國造監控 緊盯流亡尼泊爾藏人

記者胡玉立／綜合報導
美國科技協助中國打造空前監視網，圖為北京的街頭監視器實時畫面。(路透)
美聯社調查報導，中國監控技術已成北京擴大全球影響力的關鍵手段，今日中國至少向全球150國出口可供實施威權統治的監控技術和工具；其中，尼泊爾因中國提供「空前監控」，每年逃往尼泊爾的流亡藏人現已降至個位數。諷刺的是，中國所以發展成「數位監控帝國」，其實是美國矽谷科技企業數十年來屈從北京要求「以技術換市場」、協助打造中國監控網的結果。

美聯社查閱了數千份尼泊爾政府採購文件、企業資料，並採訪了數十名流亡藏人、美中尼三國工程師及高階主管和官員，發現盡管華府和北京目前關係緊張，但美國科技與中國監控之間的連結，至今仍在延續。

例如，亞馬遜網路服務(AWS)為中國監視器製造商海康威視(Hikvision)和大華(Dahua)等企業提供雲端服務，幫助它們拓展海外市場。這兩家公司因有國家安全和人權顧慮，都被列入美國商務部實體清單(Entity List)，代表與其交易受嚴格限制。

尼泊爾境內藏族官員表示，過去每年有數千藏人逃往尼泊爾，現在數字已降至個位數。西藏流亡政府聲明指出，嚴格邊境管制、尼泊爾與中國關係熱絡，加上「前所未有的監控」，導致人數劇降。

美聯社取得2021年尼泊爾政府內部報告顯示，中國在尼泊爾境內及部分雙邊協議禁止建設的邊境緩衝區，建造監控系統。許多藏人在壓力下，只能選擇離開。如今尼泊爾流亡藏人已從2萬多人銳減至一半以下。

對此，中國外交部發表聲明，否認曾脅迫西方公司交出技術或與尼泊爾合作監控藏人，稱此說法是「徹底捏造，別有用心。」

在尼泊爾，成千上萬個來自中國的監視器架設在街角和屋頂，監視下方一舉一動。這種嚴密監控，已扼殺了曾風靡全球的「自由西藏」運動。

操作監視器人員可追蹤穿梭於首都加德滿都的摩托車，追蹤正在集結的抗議活動，或直接向巡邏無線電發送警報；許多攝影機配備夜視人臉辨識和人工智慧追蹤功能。一位現年34歲的藏族咖啡館老闆目睹這座城市改變；他匿名表示，「現在只能私下當個藏人了。」

報導指出，當年許多渴望打入中國市場的美國科技公司，都被要求以技術換取進入中國市場，它們向中國轉移寶貴技術和專業知識，甚至包括加密或警務等敏感領域。

過去十年，由於爭議不斷及一系列制裁措施，美國對中國企業的技術轉移基本上已停止。但業內人士表示，為時已晚。

