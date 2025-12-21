明年有2次川習會？華郵：中國經濟成長乏力 習近平可能更強硬

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在釜山舉行雙邊會談。(路透)
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在釜山舉行雙邊會談。(路透)

中國國家主席習近平川普總統預計2026年會有兩次會晤的場合，然而據華盛頓郵報20日指出，由於中國國內經濟低迷不振，可能會使得習近平在這兩項重要會晤上的談判地位變得更為複雜。分析家表示，習近平可能會因此對川普政府採取更為強硬的態度。

面對川普年初發動的關稅貿易戰，習近平態度強硬，以稀土等礦物供應鍊做為反擊武器。習近平此一亮劍策略確實收到功效，美國因此降低關稅、出口管制與港口收費也告終止，中國現在甚至也可以購買更多的輝達(Nvidia)高級晶片。專家指出，習近平見此有效，對川普政府的態度可能會更加強硬。

儘管中國在對美貿易戰表現耀眼，國內經濟在最近幾個月卻是每況愈下。中國多年來一直是雙速經濟：出口暢旺，國內需求卻呈低迷。據統計，中國今年前11個月的貿易順差超過1兆元，已在2024年全年水準之上，原因在於對美出口的減少都已由對其他地區，尤其是東南亞國家的出口所填補。

但是其他一些指標卻是顯示國內經濟欲振乏力，包括進口疲軟、上月工廠產出成長率降至15個月來最低、零售額更是2022年以來最低。與此同時，國內投資持續低迷、房地產長期不振嚴重影響家庭財富與消費信心，就業市場衰退也持續拖累經濟。

國際機構對中國經濟前景看法悲觀。世界銀行(World Bank)預測中國經濟明年成長率只有4.4%， 是除新冠疫情年外的50年來最低，更是與中國當局所預測的「大約5%」大相逕庭。

中歐國際工商學院經濟學教授朱田表示，「中國已落入衰退之中，中國經濟現在所面臨的下壓沈重。」

中國當局仍一如既往，表示會振興國內需求與減少出口的依賴。中國半官方的環球時報日前就指出，2026年的重中之重是堅持需求帶動的方式與建立強大的國內市場。

然而中國政府的宏圖大計卻是受到諸多質疑。有專家表示，中國當局一直是在這麼說，但是能否如願卻不無疑問。中國長期以來一直是犧牲消費來支撐科技發展，預料中國還會繼續此一政策。

中國政府也不再像以前會採取重大振興措施來支撐經濟回春。專家指出，在2008年金融風暴之後，中國當局曾推出大型振興方案，但是自此之後就再也沒有看到類似規模的振興對策出台。

習近平 川普 貿易戰

