日媒分析：美對台軍售策略轉變 聚焦阻止中國登陸

編譯中心／綜合報導
川普政府剛批准售給台灣大批精良武器，包括海馬士等，增加解放軍登陸台灣的難度。圖為台軍軍事演習使用美製反坦克火箭。(美聯社)
川普政府剛批准售給台灣大批精良武器，包括海馬士等，增加解放軍登陸台灣的難度。圖為台軍軍事演習使用美製反坦克火箭。(美聯社)

川普總統政府日前再度批准對台灣軍售，總額高達111億美元，其中主要軍備正是在烏克蘭戰場上被證明能有效摧毀俄軍戰車及指揮所的武器，專家認為，這顯示華府軍售方針轉向協助台灣阻止中國解放軍登陸。

「日經亞洲」(Nikkei Asia)報導，分析人士指出，這項軍售標誌出美國政策有所改變，從供應台灣過去幾年偏好採購的F-16戰機、戰艦等高價巨型軍備，轉向聚焦防止中國登陸台灣海岸的武器系統。

美國國務院17日宣布，已批准8項擬議的對台軍售案，其中包含82套高機動性多管火箭系統(HIMARS)及420套陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)、60門自走榴彈砲與60輛履帶式彈藥運輸車、1050枚標槍飛彈(Javelin)和相關裝備、1545枚拖式飛彈(TOW)、Altius 700M無人機系統等。

美國退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示：「這批武器將使中國難以執行及維持攻占台灣的行動。」

蒙哥馬利提到，無人機有助阻止解放軍登陸或在上岸後進行部署調動；地面系統方面，ATACMS與HIMARS等長程精確導向飛彈，還有榴彈砲、標槍飛彈跟拖式飛彈等短程系統「都能對中國部隊構成威脅」。

蒙哥馬利進一步分析，台灣部署愈多反干預武器，中國地面部隊面臨的風險就愈大。

一名美國政府消息人士指出，調整對台軍售方向有兩大主因，一是2022年8月時任聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台及中國隨後舉行軍演試射飛彈；二是烏克蘭抵禦俄羅斯全面侵略的成果與教訓。

這名消息人士談到，台灣過去著重採購昂貴的戰機和軍艦，此舉除了安撫國內民心，也是為了向北京傳達象徵性訊息，但台灣近期軍購重點已更講求實戰效益。

這是川普第二次總統任期內第二度宣布對台軍售，且規模明顯擴大。美國今年11月也批准售台F-16戰機、C-130運輸機及台灣自製防禦戰機(IDF)的備件與維修零件等，總額約達3億3000萬美元。

軍售 無人機 解放軍

