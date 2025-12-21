魯比歐態度轉彎：中國是強大國家 美盼與其成熟合作

我的頻道

編譯茅毅、周辰陽、記者林宸誼／綜合報導
美國國務卿魯比歐19日在華府的國務院召開年終記者會。（路透）
國務卿魯比歐19日在華府的國務院，召開達兩小時的年終記者會。對美中關係今後的發展，他說，中國「現在是、將是，也將持續是富饒又強大的國家，與地緣政治中的要素」。他在中國議題上發表務實言論，顯示在2026年更廣泛的「美國優先」施政主軸之下，華府對北京的表述語氣出現調整。

淡化布林肯「進逼威脅」說

南華早報20日報導，魯比歐沒有使用前任國務卿布林肯多次提及的「步步進逼的威脅」(pacing threat)，轉而強調需要「負責任治國」，並以「成熟」方式管理雙邊關係。

他表示：「中國會是、現在是、而且未來仍將是一個富裕而強大的國家，也是地緣政治中的一個重要因素。我們的工作，是找出與中國共產黨及中國政府合作的機會。」

強調負責任治國 成熟管理

他並指出：「雙方都足夠成熟，能夠認知現在以及可預見的未來都會存在緊張點。作為負責任治國的一環，我們的工作就是找出可以合作的機會，因為我認為，若有全球性挑戰，中國與美國能夠共同合作。」

魯比歐過去擔任聯邦參議員期間，是「防止維吾爾人強迫勞動法」與「香港人權及民主法案」的主要推動者，相關立法行動曾促使北京兩度對他實施制裁，因此成為首位在仍遭中方個人制裁情況下就任的美國國務卿。

被川普總統提名為國務卿後，他在今年1月的參院任命聽證會上，仍將中共形容為「強大且危險的準同級對手」，但在19日的記者會中，則否定美國必須在區域盟友與與北京維持可運作關係之間二選一的說法。

報導指，魯比歐在闡述美國外交政策重新調整的同時，對中國的談話展現出明顯轉變，不僅有別於他過往擔任參議員時的立場，也不同於前任拜登政府的修辭。他談及自身立場變化時，亦坦率說明角色轉換所帶來的差異。

魯比歐說，「我們國務院的工作是覓得和中國共產黨及中國政府合作的良機；美中雙方都夠成熟，足以認識到現在與可預見的未來，都將有些緊張的地方；作為負責任治國之道的一環，我們的工作是覓得合作良機，因為我認為，若有一項全球性的挑戰，中國和美國能合作(應對)」。

魯比歐19日坦言自己至今的轉變。他說，「我(現在的角色)代表總統；我想，我們已和中國達成良好的進展；我認為，在我們必須與他們相處、打交道的工作上，自己一向對中國友善；我那時有另一份工作(參議員)，而目前的工作是在對外、外交上代表美國」。

稱中日是夙怨 美致力平衡

魯比歐也指出，儘管美中在多項議題上意見不合，美國仍需要與全球第二大經濟體互動，因為中國未來將持續是強大的國家，也在地緣政治扮演重要角色。他打趣地說，「從合作事項來看，我對中國官員算是頗好的」。

被問及中日近期外交爭端時，魯比歐強調，華府能在維持與東京「堅實夥伴關係」的同時，也找到與北京進行「富有建設性合作」的方式。 

魯比歐反駁美國必須在日本等區域盟友與美中實用關係間做出抉擇的說法。

他說，「我認為，美國能與日本維持牢固的夥伴關係，同時覓得和中國政府合作的卓有成效方法」；中日間的不合是夙怨，美國政府視為該地區必須加以平衡的力學。

每日新聞等日媒報導說，魯比歐上述發言代表他認為，美日同盟與美中合作可並行不悖。身兼白宮國家安全顧問的魯比歐形容，日本是美國「非常親密的盟邦」。

