美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」

經過長期的談判拉鋸，TikTok終於宣布出售美國業務，由美國的甲骨文、銀湖等企業集團入主。（美聯社）

熱門社群影音平台TikTok 是否能在美國繼續存在，經過多年拉鋸戰之後終於接近落幕。根據美聯社取得內部備忘錄，TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)向員工證實，TikTok已經跟三大投資者簽署協議，包括軟體服務供應商甲骨文 公司(Oracle)、私募股權公司銀湖(Silver Lake)、阿拉伯聯合大公國的AI投資基金公司MGX，將成立一家新的TikTok美國合資企業，確保TikTok平台能在美國繼續運作。根據統計，TikTok在美國擁有超過1.7億用戶。

有線電視新聞網(CNN)分析，儘管交易尚未完成，這個發展代表TikTok朝著確保能夠長期留在美國的目標向前邁進一步。目前交易完成日定為2026年1月22日。

備忘錄指出，成立合資企業的交易可望於1月22日拍板。周受資向員工表示，TikTok及母公司字節跳動 科技(ByteDance)均與投資聯盟簽署了具有約束力的協議；新成立的美國合資企業50%持股屬於甲骨文、銀湖、MGX等投資者，三者各自擁有15%持股。字節跳動持股占19.9%，另外30.1%持股則由字節跳動現有投資者的附屬公司持有。目前尚不清楚將由哪些新投資者接手剩下的 5%股份。

TikTok美國合資企業將有新的七人委員會，絕大多數董事為美國人，董事會將遵守「保護美國民眾數據資料及美國國家安全」的規定。美國用戶數據資料將儲存在甲骨文公司經營的本地系統。

TikTok演算法是讓用戶沉迷收看源源不絕影片的秘密武器，備忘錄指出，未來演算法將使用美國用戶資料進行重新訓練，確保影片播映內容「不受外部操控」。新的合資企業也將負責美國國內的TikTok內容審查與規定。

美國官員先前對字節跳動的演算法提出警告說，系統非常容易遭到中國當局操縱，中國政府得以透過不容易被外界察覺的方式，影響平台推播影片內容。

演算法一直是TikTok資安爭議的核心問題，中國原本堅持TikTok演算法必須依法繼續由中國控制，但兩黨國會議員共同在國會通過的立法則要求，TikTok與母公司剝離必須包括跟字節跳動科技切斷演算法關係。

前總統拜登2024年簽署兩黨通過的TikTok禁令，要求字節跳動為TikTok尋找美國新東家，否則2025年1月19日TikTok便將遭到禁用。川普總統二度執政之後，數度簽署行政命令，延遲TikTok禁用期限。